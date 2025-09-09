“Bombardeamento unilateral": Trump nega envolvimento no ataque de Israel ao Hamas no Qatar

O Presidente norte-americano, Donald Trump, nega qualquer influência na decisão de Israel de atacar instalações do Hamas no Qatar. Donald Trump esclareceu esta terça-feira que a decisão foi do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e que os Estados Unidos foram avisados pouco antes. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Bombardeamento unilateral no interior do Qatar, uma nação soberana e um aliado próximo dos Estados Unidos, que está a trabalhar arduamente e corajosamente a correr riscos connosco para alcançar a paz, não promove os objetivos de Israel ou dos Estados Unidos”, escreveu o Presidente norte-americano, nas redes sociais.

Trump adianta que tentou avisar o governo do Qatar, mas já era "tarde demais". Trump ressalva que, no entanto, “eliminar o Hamas, que lucra com a miséria dos que vivem em Gaza, é um objetivo digno”. Casa Branca avisada "pouco antes" do ataque O ataque de Israel contra instalações do Hamas em Doha, no Qatar, provocou a morte a pelo menos cinco membros do grupo palestiniano e a um agente dos serviços de segurança qataris.

Na mesma publicação, o Presidente norte-americano disse que já falou com o Emir do Qatar, para lhe garantir que uma ação deste género não voltará a acontecer no seu país. Trump deu ordens ao secretário de Estado, Marco Rubio, para finalizar um acordo de cooperação de defesa com o governo do Qatar.