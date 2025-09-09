Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 09 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

“Bombardeamento unilateral": Trump nega envolvimento no ataque de Israel ao Hamas no Qatar

09 set, 2025 - 22:43 • Ricardo Vieira, com Reuters

Presidente norte-americano adianta que tentou avisar o governo do Qatar, mas já era "tarde demais".

A+ / A-

O Presidente norte-americano, Donald Trump, nega qualquer influência na decisão de Israel de atacar instalações do Hamas no Qatar.

Donald Trump esclareceu esta terça-feira que a decisão foi do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e que os Estados Unidos foram avisados pouco antes.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Bombardeamento unilateral no interior do Qatar, uma nação soberana e um aliado próximo dos Estados Unidos, que está a trabalhar arduamente e corajosamente a correr riscos connosco para alcançar a paz, não promove os objetivos de Israel ou dos Estados Unidos”, escreveu o Presidente norte-americano, nas redes sociais.

Seis mortos em ataque de Israel contra sede do Hamas no Qatar. Líder terá escapado

Seis mortos em ataque de Israel contra sede do Hamas no Qatar. Líder terá escapado

O grupo terrorista palestiniano confirmou a morte (...)

Trump adianta que tentou avisar o governo do Qatar, mas já era "tarde demais".

Trump ressalva que, no entanto, “eliminar o Hamas, que lucra com a miséria dos que vivem em Gaza, é um objetivo digno”.

Casa Branca avisada "pouco antes" do ataque

O ataque de Israel contra instalações do Hamas em Doha, no Qatar, provocou a morte a pelo menos cinco membros do grupo palestiniano e a um agente dos serviços de segurança qataris.

Na mesma publicação, o Presidente norte-americano disse que já falou com o Emir do Qatar, para lhe garantir que uma ação deste género não voltará a acontecer no seu país.

Trump deu ordens ao secretário de Estado, Marco Rubio, para finalizar um acordo de cooperação de defesa com o governo do Qatar.

Em decisão dramática, Israel decide eliminar liderança do Hamas no Qatar

Em decisão dramática, Israel decide eliminar liderança do Hamas no Qatar

Governo de Israel diz que a decisão ocorreu diante(...)

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que a Administração norte-americana foi avisada "pouco antes" do ataque acontecer.

Karoline Leavitt acrescentou que a informação partiu das forças armadas dos EUA. Questionada sobre se teria sido Israel a notificar os militares norte-americanos, recusou responder.

“Ao bombardear unilateralmente dentro do Qatar – uma nação soberana e aliada próxima dos Estados Unidos, que tem trabalhado arduamente e assumido riscos corajosos connosco para mediar a paz – Israel não está a promover nem os seus próprios interesses nem os dos EUA”, declarou.

Apesar das críticas, Leavitt reforçou que o objetivo de eliminar o Hamas continua a ser legítimo: “Eliminar o Hamas, que tem lucrado com o sofrimento dos que vivem em Gaza, é um objetivo justo.”

UE solidária com o Qatar apela à contenção em Gaza

Entretanto, a União Europeia já condenou o ataque de Israel, que considera uma “quebra do Direito internacional”.

“Expressamos total solidariedade com as autoridades e o povo do Qatar, um parceiro estratégico da UE”, afirmou um porta-voz da chefe da diplomacia europeia, Kaja Kallas, numa publicação na rede social X.

A mesma fonte sublinhou ainda a importância de evitar uma escalada do conflito: “Qualquer escalada da guerra em Gaza deve ser evitada – não é do interesse de ninguém. Continuaremos a apoiar todos os esforços com vista a um cessar-fogo em Gaza”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 09 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas