Espanha diz que flotilha a caminho de Gaza não foi atacada por drone e reitera proteção diplomática

O Governo espanhol reiterou esta terça-feira o apoio diplomático à flotilha que pretende alcançar Gaza e afirmou que o alegado ataque a um dos barcos "não teve nada a ver com um drone", sendo "um facto estranho" que "é preciso investigar".

"A informação de que disponho neste momento, o que informam as autoridades tunisinas, é que não tem nada a ver com um drone, mas que se trata de algum outro tipo de acidente ou incidente. Em qualquer caso, há um facto estranho, para lhe colocar neste momento uma etiqueta diplomática, com a informação que tenho nas mãos, que é preciso investigar" disse o ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) de Espanha, Jose Manuel Albares.

O ministro reiterou que os espanhóis a bordo da Global Sumud Flotilla, entre eles, a ex-presidente da câmara de Barcelona Ada Colau, têm "toda a proteção consular, mas também toda a proteção diplomática" de Espanha.

A bordo do barco onde ocorreu uma explosão na última madrugada estavam quatro espanhóis e todos estão bem, disse ainda Albares, que considerou que o desejável era que não tivesse de haver flotilhas a tentar romper "um bloqueio humanitário" ao território palestiniano de Gaza e que a ajuda entrasse de forma massiva por via terrestre.

A Global Sumud Flotilla disse que "um dos principais barcos" que a integram, com bandeira portuguesa, que transportava membros do Comité Diretivo da organização, "foi atingido por um drone" em Tunes, capital da Tunísia.

"O barco navegava sob bandeira portuguesa e todos os passageiros e tripulantes estão bem. Está em curso uma investigação e, assim que houver mais informações disponíveis, estas serão divulgadas imediatamente", acrescentou a Global Sumud Flotilla, através das redes sociais.

"O barco principal da flotilha (Family) foi atacado aparentemente por um drone no porto de Tunes", denunciou igualmente a relatora especial das Nações Unidas para a Cisjordânia e Gaza, Francesca Albanese, numa de várias publicações na rede social X.

A relatora disse ainda que "outros dois navios estão a caminho de Tunes e precisam de proteção urgente".

Integram a flotilha três portugueses: a deputada e dirigente do Bloco de Esquerda Marian Mortágua, o ativista português Miguel Duarte e a atriz Sofia Aparício.

A Global Sumud Flotilla, que pretende ser "a maior missão humanitária da história" com o território palestiniano de Gaza, saiu inicialmente de Barcelona.

'Sumud' é uma palavra árabe que significa resiliência.

As forças israelitas têm em curso uma ofensiva na Faixa de Gaza que causou mais de 64.600 mortos no território governado pelo Hamas desde 2007.

A ofensiva seguiu-se ao ataque do Hamas no sul de Israel, em 07 de outubro de 2023, que provocou cerca de 1.200 mortos e 251 reféns.

Israel, que anunciou uma operação para tomar a cidade de Gaza, no norte do enclave, tem sido acusado de genocídio e de usar da fome como arma de guerra, que nega.

A ONU declarou em agosto uma situação de fome no norte de Gaza, o que acontece pela primeira vez no Médio Oriente.