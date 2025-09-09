Ex-responsável pela cibersegurança do WhatsApp acusa Meta de expor dados de utilizadores

O antigo responsável máximo pela cibersegurança do WhatsApp avançou esta segunda-feira com um processo judicial contra a Meta, alegando que a empresa ignorou falhas estruturais na proteção da aplicação e expôs os dados de milhares de milhões de utilizadores. A notícia é avançada pelo “Guardian”.

Attaullah Baig, que ocupou o cargo entre 2021 e 2025, afirma que cerca de 1500 engenheiros da empresa tinham acesso irrestrito a dados de utilizadores sem qualquer tipo de supervisão adequada.

Esta prática, sustenta, poderá violar uma ordem judicial norte-americana que determinou uma multa de 5 mil milhões de dólares (cerca de 4,68 mil milhões de euros) à Meta em 2020.

O processo, apresentado num tribunal federal em São Francisco, refere que a Meta ignorou propostas de correção para ataques diários que comprometiam mais de 100 mil contas e priorizou o crescimento da base de utilizadores em detrimento da segurança.

Segundo a queixa de 115 páginas, testes internos revelaram que os engenheiros do WhatsApp conseguiam "mover ou roubar dados dos utilizadores", como contactos, endereços IP e fotografias de perfil, "sem qualquer deteção ou registo de auditoria".

Baig garante ter reportado repetidamente estas preocupações a executivos de topo, incluindo Will Cathcart, líder do WhatsApp, e Mark Zuckerberg, presidente executivo da Meta.