Flotilha humanitária: Barco com bandeira portuguesa atacado por drone na Tunísia

Um barco com bandeira portuguesa, da flotilha humanitária que está a caminho da Faixa de Gaza, foi atacado esta noite por um drone no porto de Tunes, na capital da Tunísia.

Esta é a embarcação em que viajam os portugueses Mariana Mortágua, Miguel Duarte e Sofia Aparício.

Ninguém ficou ferido em resultado desta ação, adianta à SIC Notícias Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), que na altura do ataque não estava na embarcação.

O barco estava atracado no porto de Tunes e a bordo estava o ativista Miguel Duarte e outro elemento da flotilha a fazer vigilância,

"Um drone lançou um engenho incendiário que incendiou uma parte do barco. O Miguel está bem, toda a tripulação está bem", sublinha Mariana Mortágua.