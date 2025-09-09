Flotilha humanitária: Barco com bandeira portuguesa atacado por drone na Tunísia

09 set, 2025 - 02:12 • Ricardo Vieira
Um barco com bandeira portuguesa, da flotilha humanitária que está a caminho da Faixa de Gaza, foi atacado esta noite por um drone no porto de Tunes, na capital da Tunísia.
Esta é a embarcação em que viajam os portugueses Mariana Mortágua, Miguel Duarte e Sofia Aparício.
Ninguém ficou ferido em resultado desta ação, adianta à SIC Notícias Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), que na altura do ataque não estava na embarcação.
O barco estava atracado no porto de Tunes e a bordo estava o ativista Miguel Duarte e outro elemento da flotilha a fazer vigilância,
"Um drone lançou um engenho incendiário que incendiou uma parte do barco. O Miguel está bem, toda a tripulação está bem", sublinha Mariana Mortágua.
Este é um dos principais barcos da flotilha humanitária que pretende fazer chegar mantimentos à Faixa de Gaza, apesar do cerco de Israel.
Mariana Mortágua adianta que vão agora avaliar os danos na embarcação, mas em princípio poderá prosseguir viagem.
A embarcação tem bandeira portuguesa e também já transportou a ativista Greta Thunberg.
A flotilha vai continuar apesar da intimidação, garante a coordenadora do BE.
Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que o barco com bandeira portuguesa é atingido, pelo que parece ser um engenho incendiário, seguido de gritos de "fogo" e "fomos atingidos".
Outro barco da flotilha humanitária já tinha sido atacado com um drone no porto de Malta, numa outra missão, há alguns meses, indica Mariana Mortágua.