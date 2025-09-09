Menu
França

François Bayrou já apresentou a sua demissão ao Presidente francês

09 set, 2025 - 14:27 • Ana Kotowicz

Governo de François Bayrou foi derrubado no Parlamento. Macron não vai convocar eleições antecipadas.

A+ / A-

(Em atualização)

François Bayrou já apresentou oficialmente a sua demissão do cargo de primeiro-ministro de França ao Presidente Emmanuel Macron, um dia depois de ver chumbada uma moção de confiança no Parlamento. A informação é avançada no site do governo francês.

Macron anunciou que não vai convocar eleições antecipadas e irá nomear um novo primeiro-ministro “nos próximos dias”.

Na segunda-feira, Bayrou apresentou uma moção de confiança no Parlamento francês para validar um plano de austeridade de 44 mil milhões de euros que tinha como objetivo controlar o défice e a dívida pública do país. Mas não conseguiu. Do Parlamento saíram 364 votos contra e apenas 194 a favor do executivo.

François Bayrou tinha sido nomeado primeiro-ministro em dezembro de 2024, após a queda do Governo liderado por Michel Barnier, na sequência de uma moção de censura sobre o orçamento.

