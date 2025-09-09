Imagens mostram flotilha humanitária a ser atingida por drone

Imagens de videovigilância partilhadas no entretanto pela flotilha humanitária mostram o momento do impacto, com a data desta noite, pelas 00h29.

O incidente aconteceu no porto da capital da Tunísia. O navio "Family Boat" (Barco de Família) - com bandeira portuguesa e considerado um dos "principais navios" da organização ativista Flotilha Global Sumud - terá sido atingido por um drone que terá lançado um engenho incendiário.

A indicação foi avançada inicialmente pela agência France Presse, que cita um porta-voz da guarda nacional da Tunísia, que garante que "nenhum drone" foi detetado e que o caso está a ser investigado. "Não existe qualquer ato hostil nem ataque externo", assegurou mais tarde a Guarda Costeira tunisina, em comunicado, adiantando que o incêndio "partiu dos coletes salva-vidas desse navio".

A Tunísia nega as denúncias de ataque contra um navio com bandeira portuguesa que integra a flotilha humanitária com destino a Gaza.

Não há indicação de feridos. Da comitiva portuguesa - que inclui Mariana Mortágua e Sofia Aparício - Miguel Duarte seria o único no interior da embarcação no momento do incidente, uma vez que o barco estava atracado no porto. Em vários relatos em vídeo partilhados no Instagram, Miguel Duarte explica o que viu.

O caso foi denunciado pela relatora das Nações Unidas para os territórios palestinianos ocupados.

"Eu estava na parte de trás do barco e ouvi o que era claramente o barulho de um drone. Saí daquela cobertura e vi um drone acima da minha cabeça, a uns quatro metros", começa por dizer Miguel Duarte que, naquele momento, chamou "um colega". "Ficamos os dois a olhar para o drone, que ficou uns segundos em cima da nossa cabeça", acrescenta.

De seguida, o drone "avançou ao longo do navio até à parte da frente do convés e largou uma bomba", afirma. "Vimos claramente o drone a largar uma bomba, que caiu em cima de uma pilha de coletes salva-vidas, que criou umas labaredas enormes", repete.

Horas depois do sucedido, quando questionado por jornalistas, o português volta a repetir, desta feita em inglês. "Deixem-me ser muito claro: tenho 100% de certezas que era um drone e que largou uma bomba no nosso barco".

"Estou bem mas podíamos ter sido assassinados. Sabemos quão perigoso isto é, sabemos dos perigos que enfrentamos, mas estamos vivos", remata.

Em comunicado, a frota humanitária diz que a embarcação sofreu danos no convés principal e na zona de armazenamento. Os danos, no entanto, são "superficiais", pelo que o "Family Boat" continuará a sua viagem rumo a Gaza.

[Notícia atualizada às 08h04 de 9 de setembro de 2025 para acrescentar mais detalhes]