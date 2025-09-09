Imagens mostram flotilha humanitária a ser atingida por drone

A Tunísia nega as denúncias de ataque contra um navio com bandeira portuguesa que integra a flotilha humanitária com destino a Gaza. A indicação foi avançada inicialmente pela agência France Presse, que cita um porta-voz da guarda nacional da Tunísia, que garante que "nenhum drone" foi detetado e que o caso está a ser investigado. "Não existe qualquer ato hostil nem ataque externo", assegurou mais tarde a Guarda Costeira tunisina, em comunicado. O incidente aconteceu no porto da capital da Tunísia. O navio "Family Boat" (Barco de Família) - com bandeira portuguesa e considerado um dos "principais navios" da organização ativista Flotilha Global Sumud - terá sido atingido por um drone que terá lançado um engenho incendiário. Imagens de videovigilância partilhadas no entretanto pela flotilha humanitária mostram o momento do impacto, com a data desta noite, pelas 00h29.

O caso foi denunciado pela relatora das Nações Unidas para os territórios palestinianos ocupados. Não há indicação de feridos. Da comitiva portuguesa - que inclui Mariana Mortágua e Sofia Aparício - Miguel Duarte seria o único no interior da embarcação no momento do incidente, uma vez que o barco estava atracado no porto. Em vários relatos em vídeo partilhados no Instagram, Miguel Duarte explica o que viu.

