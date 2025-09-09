Menu
  • Noticiário das 16h
  • 09 set, 2025
Médio Oriente

Israel lança “ataque de precisão” contra Hamas no Qatar

09 set, 2025 - 14:35 • Ana Kotowicz

“Israel iniciou-a, Israel conduziu-a e Israel assume total responsabilidade” pela operação militar no Qatar, lê-se numa nota do gabinete de Netanyahu.

(Em atualização)

Israel lançou um ataque sobre o Hamas no Qatar, tendo como alvo o principal negociador do movimento radical palestiniano. Khalil al-Hayya fazia parte da delegação do Hamas que se encontrava-se em Doha para negociar um cessar-fogo com Telavive. Foi atingido na residência onde vivem e estavam reunidos vários membros do movimento.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, assume total responsabilidade pelo ataque, segundo uma nota emitida pelo seu gabinete: “Israel iniciou-a, Israel conduziu-a e Israel assume total responsabilidade.”

O exército israelita foi o primeiro a confirmar o “ataque de precisão” contra dirigentes do Hamas, depois de várias agências terem noticiado que foram sentidas explosões em Doha e avistadas colunas de fumo negro.

Também o Hamas confirmou, segundo a televisão britânica BBC, que a sua delegação no Qatar foi alvo de um ataque.

O Qatar, que tem servido de mediador entre o Hamas e Telavive, condenou o "ataque cobarde" de Israel, considerando tratar-se de uma violação flagrante do direito internacional.

O que dizem as Forças de Defesa de Israel

Em comunicado, as Forças de Defesa de Israel (IDF) confirmaram o ataque. “As IDF e o ISA [Agência de Segurança de Israel] realizaram um ataque de precisão contra a liderança sénior da organização terrorista Hamas", lê-se na nota.

"Há anos que estes membros da liderança do Hamas dirigem as operações da organização terrorista, sendo diretamente responsáveis pelo massacre brutal de 7 de outubro e pela orquestração e condução da guerra contra o Estado de Israel". No comunicado lê-se ainda que, antes do ataque, foram tomadas medidas para mitigar o risco para civis, "incluindo o uso de munições de precisão".

A nota conclui dizendo que as IDF e o ISA "continuarão a atuar com determinação para derrotar a organização terrorista Hamas, responsável pelo massacre de 7 de outubro”.

Segundo a imprensa israelita, que cita fonte do governo, o ataque teve como alvo Khalil al-Hayya, o principal negociador do Hamas.


Qatar condena ataques que são “violação flagrante” do direito internacional

O Qatar não poupou nas críticas ao ataque israelita, considerando que se trata de uma flagrante violação do direito internacional. Segundo o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o local atingido era a residência de vários membros do Hamas.

“O Estado do Qatar condena veementemente este ataque e reafirma que não tolerará este comportamento imprudente de Israel, nem a contínua subversão da segurança da região e quaisquer ações que visem a sua segurança e soberania”, lê-se na nota, que condena “nos termos mais fortes possíveis” o ataque já reivindicado por Israel.

Segundo Majed Al Ansari, o ataque atingiu uma residência “onde viviam vários membros do gabinete político do Hamas na capital do Qatar, Doha”.


