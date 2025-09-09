Menu
Em Destaque
Macron escolhe Sébastien Lecornu para novo primeiro-ministro de França

09 set, 2025 - 18:59 • Ricardo Vieira

Sébastien Lecornu, de 39 anos, foi ministro da Defesa no governo de François Bayrou.

O Presidente Emmanuel Macron escolheu Sébastien Lecornu para novo primeiro-ministro de França, anunciou esta terça-feira o Palácio do Eliseu.

Sébastien Lecornu, de 39 anos, foi ministro da Defesa do governo de François Bayrou, que foi derrubado pela oposição no Parlamento na sequência do chumbo de uma moção de confiança.

Sébastien Lecornu é um político considerado próximo do Presidente francês.

O primeiro-ministro indigitado vai agora "consultar os partidos" com o objetivo de "construir acordos essenciais para as decisões dos próximos meses", nomeadamente a aprovação do Orçamento do Estado para 2026.

O nome do novo chefe do Governo é conhecido poucas horas depois de François Bayrou ter entregue a demissão a Emmanuel Macron.

François Bayrou foi derrubado na segunda-feira, após o chumbo no Parlamento de uma moção de confiança.

Bayrou esteve cerca de nove meses no poder e pretendia implementar um plano de austeridade de 44 mil milhões de euros, para travar o défice e a dívida.

