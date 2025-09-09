Metsola elogia liderança de Costa no Conselho Europeu e rejeita intromissão

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, elogiou a "liderança fantástica" do antigo primeiro-ministro português António Costa no Conselho Europeu, por "levar o seu papel a sério", e rejeitou intromissão dos seus poderes na representação europeia internacional.

"Posso dizer-vos que já trabalho com o presidente Costa há muito tempo, desde que ele era primeiro-ministro, e a forma como gere o Conselho Europeu é fantástica", afirmou a líder da assembleia europeia em entrevista à Lusa e outras agências no âmbito do projeto Redação Europeia (European Newsroom, na sigla inglesa), à margem da sessão plenária na cidade francesa de Estrasburgo.

"Leva o seu papel a sério e posso dizer-vos que os chefes de Governo e de Estado [no seio do Conselho Europeu] apreciam isso. Apreciam alguém com quem podem trabalhar e alguém que gosta deste Parlamento [Europeu], foi membro deste Parlamento, foi mesmo vice-presidente deste Parlamento, e conhece o equilíbrio institucional e como funciona", elencou.

Confrontada com as críticas relativas ao facto de a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já ter representado a União Europeia ao mais alto nível diplomático e político em vez de António Costa, Roberta Metsola disse que "não" concorda que haja uma intromissão de poderes.

Em Bruxelas há quem questione o porquê de Ursula von der Leyen por vezes representar a UE ao alto nível político e diplomático quando este papel cabe ao presidente do Conselho Europeu. Isso aconteceu, por exemplo em agosto, durante os encontros em Washington com vista a um cessar-fogo em solo ucraniano.

"Na semana passada, tomei o pequeno-almoço com todos os embaixadores [permanentes dos Estados-membros junto da UE]. A minha instituição de origem é o Conselho — passei 10 anos lá — e posso dizer-vos que o ambiente é bom, está a funcionar e está a ser gerido", disse ainda Roberta Metsola à Lusa e às restantes agências da Redação Europeia.

"Isso é claro e está à vista", concluiu.

A 1 de dezembro de 2024, António Costa começou o mandato de dois anos e meio à frente do Conselho Europeu, sendo o primeiro socialista e português neste cargo.

Também em dezembro passado, Ursula von der Leyen (de centro-direita) começou o seu segundo mandato na liderança do executivo comunitário e vai, na quarta-feira, proferir o seu primeiro discurso sobre o Estado da União da nova legislatura e o quinto, ao todo, do seu percurso europeu.

O presidente do Conselho Europeu encontra-se de momento e até ao final da próxima semana a realizar visitas aos Estados-membros da UE para ouvir os líderes comunitários sobre a guerra da Ucrânia, orçamento comunitário e parcerias comerciais.