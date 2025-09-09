Menu
  • Noticiário das 19h
  • 09 set, 2025
Portugueses na capital do Qatar aconselhados a evitar deslocações após ataque de Israel

09 set, 2025 - 18:53 • Lusa

Ministério dos Negócios Estrangeiros diz que cidadãos nacionais estão bem.

O Governo português está a acompanhar de perto a situação no Qatar, após um ataque israelita em Doha, indicando que os cidadãos portugueses residentes na capital qatari se encontram bem.

Fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros português indicou à agência Lusa que estão registados no Qatar 1.134 cidadãos portugueses.

Numa mensagem divulgada esta terça-feira nas redes sociais, a embaixada portuguesa em Doha apelou aos portugueses residentes na capital do Qatar para que evitem todas as deslocações, após o ataque de Israel contra responsáveis do movimento islamita palestiniano Hamas.

"A Embaixada informa que face às explosões que se ouviram faz alguns minutos em Doha aconselhamos todos os portugueses a evitarem todas as deslocações, procurando manterem-se em casa", escreveu a embaixada.

O Exército israelita reivindicou o ataque desta terça-feira na capital do Qatar contra altos dirigentes do grupo islamita Hamas, já condenado pelas autoridades de Doha.

Israel lançou um "ataque cirúrgico" ao local onde decorria uma reunião da delegação palestiniana às negociações para um cessar-fogo, em Doha, no Qatar.

O ataque, confirmado pelo primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, causou duas mortes - um o filho do chefe da equipa negocial palestiniana e outro um assessor.

