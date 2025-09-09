Seis mortos em ataque de Israel contra sede do Hamas no Qatar. Líder terá escapado

Cinco membros do Hamas e um elemento das forças de segurança foram mortos no ataque desta terça-feira em Doha, capital do Qatar.

O grupo terrorista palestiniano confirmou a morte de cinco dos seus membros, incluindo o chefe do líder da organização no exílio, Khalil al-Hayya.

O Hamas garante que Israel não conseguiu assassinar a equipa que está a negociar um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Numa primeira reação, Suhail al-Hindi, membro do bureau político do Hamas, já tinha referido que os líderes de topo da organização tinham sobrevivido ao ataque no Qatar.

Além dos cinco membros do Hamas, na ação desta terça-feira morreu um elemento das forças de segurança internas do Qatar.

A informação foi avançada, em comunicado, pelo Ministério do Interior do Qatar.

Horas após o ataque em Doha, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, deixou um aviso: acabou o tempo em que os líderes “terroristas” estão imunes em qualquer lugar do mundo.

“Acabaram-se os tempos em que líderes terroristas podiam gozar de qualquer tipo de imunidade... Não permitirei que essa imunidade exista, afirmou Netanyahu, numa declaração transmitida pela televisão.