Supremo Tribunal dos EUA vai analisar legalidade das tarifas comerciais impostas por Trump

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos decidiu esta terça-feira acelerar a análise das tarifas alfandegárias impostas pela administração de Donald Trump, avança o “New York Times” esta terça-feira.

O caso será ouvido já em novembro, depois de um tribunal de recurso ter considerado, em agosto, que Trump utilizou indevidamente a lei de poderes económicos de emergência para impor tarifas sobre vários parceiros comerciais dos EUA.

As tarifas, contudo, continuam em vigor enquanto decorre o processo judicial.

Com sete votos contra quatro, o Tribunal de Recurso do Circuito Federal decidiu que a utilização do International Emergency Economic Powers Act não autorizava a imposição de tarifas tão alargadas como as definidas por Trump.

Segundo o recurso apresentado ao Supremo pelo advogado-geral da administração, “essa decisão lança uma sombra de incerteza sobre negociações comerciais em curso que o presidente tem conduzido através das tarifas nos últimos cinco meses, pondo em risco tanto os acordos-quadro já negociados como os processos ainda em andamento”.

“Poucos casos exigem uma resolução célere deste tribunal de forma tão evidente”, pode ainda ler-se no documento entregue pelo procurador D. John Sauer.

Apesar de o Supremo já ter anteriormente autorizado provisoriamente medidas da administração Trump, esta será a primeira vez que os juízes irão analisar e debater os fundamentos legais de uma das principais iniciativas económicas do antigo Presidente.