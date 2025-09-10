Menu
Alerta para drones russos no espaço aéreo da Polónia

10 set, 2025 - 00:06 • Ricardo Vieira, com Reuters

Ucrânia avisou autoridades polacas. "Sistemas de defesa aérea e de reconhecimento por radar foram colocados no mais alto estado de prontidão”, anunciou o Comando Operacional da Polónia.

A Força Aérea da Ucrânia alertou esta quarta-feira de madrugada para a presença de drones russos em espaço aéreo da Polónia.

Os engenhos voadores não-tripulados dirigiram-se em direção a Oeste, em direção à cidade de Zamosc, na Polónia, de acordo com as autoridades ucranianas.

Pelo menos dois drones terão sido abatidos pela Força Aérea da Polónia.

“Aeronaves polacas e aliadas estão a operar no nosso espaço aéreo, enquanto os sistemas de defesa aérea e de reconhecimento por radar foram colocados no mais alto estado de prontidão”, anunciou, entretanto, o Comando Operacional da Polónia, numa publicação na rede social X.

A medida surge na sequência de movimentações militares na região que levantaram preocupações de segurança, embora as autoridades não tenham especificado a origem exata da ameaça.

Até ao momento, não foi possível confirmar quantos drones russos invadiram o espaço aéreo da Polónia, um país da NATO.

O incidente acontece depois de a Polónia ter anunciado o encerramento da fronteira com a Bielorrússia, a partir da meia-noite de quinta-feira, devido ao exercício militar "Zapad" entre as forças armadas de Minsk e da Rússia.

O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, anunciou que a Polónia encerrará a sua fronteira com a Bielorrússia, incluindo as ligações ferroviárias, por motivos de segurança nacional.

“Na sexta-feira começam as manobras russo-bielorrussas, muito agressivas do ponto de vista da doutrina militar, em território bielorrusso e muito perto da fronteira polaca”, afirmou Tusk durante uma reunião do governo.

“Por essa razão, e por motivos de segurança nacional, encerraremos a fronteira com a Bielorrússia, incluindo os cruzamentos ferroviários, a partir da meia-noite de quinta-feira”, acrescentou.

