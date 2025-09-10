Menu
  • 10 set, 2025
Aprendidas 1,4 toneladas de cocaína a flutuar no Oceano Pacífico

10 set, 2025 - 13:14 • Olímpia Mairos

Entre 2024 e 2025, as autoridades de El Salvador já confiscaram 37,2 toneladas de cocaína, com um valor estimado em 932,4 milhões de dólares (797,2 milhões de euros), segundo dados oficiais.

A+ / A-

A Marinha de El Salvador apreendeu 1,4 toneladas de cocaína, avaliadas em cerca de 35 milhões de dólares (29,9 milhões de euros), no Oceano Pacífico.

“Localizamos pacotes de cocaína a flutuar em alto-mar, que seriam posteriormente recolhidos por organizações criminosas. No total, foram apreendidas 1,4 toneladas, avaliadas em 35 milhões de dólares”, anunciou o presidente salvadorenho, Nayib Bukele, nas redes sociais.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Bukele sublinhou que a Marinha “está mais uma vez a contra-atacar o narcotráfico internacional”, classificando a apreensão como “um golpe significativo contra o crime organizado”.

Entre 2024 e 2025, as autoridades do país já confiscaram 37,2 toneladas de cocaína, com um valor estimado em 932,4 milhões de dólares (797,2 milhões de euros), segundo dados oficiais.

A embarcação que transportava a carga ilícita foi intercetada a cerca de 1.667 km de El Cordoncillo, no estuário do Jaltepeque. A bordo estavam três cidadãos equatorianos, que foram detidos e acusados de tráfico de droga.

O embaixador dos Estados Unidos em El Salvador, William Duncan, elogiou a operação e destacou o impacto regional do combate ao narcotráfico.

“O trabalho eficaz das Forças Armadas salvadorenhas continua a produzir resultados. Essas apreensões tornam El Salvador, a região e os Estados Unidos mais seguros, reforçando a estabilidade e a prosperidade do hemisfério”, afirmou.

