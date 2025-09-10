"Bloquear Tudo": 175 mil manifestantes nas ruas e confrontos em várias cidades francesas

[Notícia atualizada às 19h00]

As ações de protesto do movimento "Bloquear Tudo", realizadas esta quarta-feira por toda a França, mobilizaram cerca de 175 mil pessoas, segundo um novo balanço do Ministério do Interior francês.

No total, 473 indivíduos foram detidos e 13 agentes da polícia ficaram feridos durante os confrontos registados em várias cidades do país.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A maior parte das iniciativas não chegou a atingir alvos estratégicos, devido à ação preventiva das autoridades. O governo francês mobilizou 80 mil polícias e militares por todo o território, numa resposta coordenada às ações de bloqueio e manifestações convocadas por sindicatos e grupos ativistas.

Em Bordéus, o final da tarde foi marcado por episódios de violência após o fim do cortejo principal. Foram registadas 12 detenções e atos de vandalismo, incluindo incêndios em contentores de lixo e danos em mobiliário urbano. A polícia utilizou gás lacrimogéneo e dois disparos de balas de borracha para dispersar manifestantes que construíam barricadas.

"Condeno com firmeza as degradações e as violências inaceitáveis cometidas por uma minoria de indivíduos determinados", afirmou em comunicado o prefeito de Gironde, Étienne Guyot.

Também em Lyon, onde não se registaram bloqueios significativos, o presidente da câmara, Grégory Doucet, reagiu aos confrontos. "As violências que se desenrolam na nossa cidade são intoleráveis (...). Quando vândalos se apropriam destas mobilizações populares, enfraquecem a sua mensagem", afirmou o autarca.