"Cá vamos nós": Trump reage a incursão de drones russos na Polónia

O Presidente norte-americano, Donald Trump, reagiu esta quarta-feira à incursão de drones russos em espaço aéreo da Polónia.

"O que se passa com a Rússia a violar o espaço aéreo da Polónia com drones? Cá vamos nós!", escreveu Donald Trump, numa curta mensagem na rede social Truth Social.



O líder norte-americano mais não disse, para já, sobre a entrada de drones russos em espaço aéreo da Polónia, que levou o país a acionar o artigo 4.º da NATO.

Donald Trump planeia falar com o Presidente polaco, Karol Nawrocki, ainda esta quarta-feira, depois de a Polónia ter abatido drones no seu espaço aéreo durante a noite, disse um responsável da Casa Branca à agência Reuters.

"O Presidente Trump e a Casa Branca estão a acompanhar os relatos vindos da Polónia, e há planos para o Presidente Trump falar com o Presidente Nawrocki hoje", afirmou o responsável numa resposta por email.

A Polónia abateu vários drones russos que entraram no seu espaço aéreo na última madrugada, com o apoio militar de aliados da NATO.

Terá sido a primeira vez que um membro da Aliança Atlântica foi obrigado a disparar desde o início da guerra na Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Polónia afasta cenário de guerra

O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, afirmou esta quarta-feira, no parlamento, que "este foi o momento em que estivemos mais perto de um conflito aberto desde a Segunda Guerra Mundial", embora tenha acrescentado não ter "nenhuma razão para acreditar que estamos à beira de uma guerra".

Na operação conjunta para abater os drones russos estiveram envolvidos caças F-16 da Força Aérea polaca, apoiados por F-35 neerlandeses, aviões de vigilância AWACS italianos e aeronaves de reabastecimento da NATO.

Um dos drones atingiu uma casa de dois andares na aldeia de Wyryki-Wola, no leste da Polónia, por volta das 6h30 da manhã. O morador, Tomasz Wesolowski, um reformado, estava no rés-do-chão a ver as notícias sobre a incursão na televisão.

O telhado da habitação foi destruído e os destroços ficaram espalhados num dos quartos. Wesolowski disse à agência Reuters que a casa "tem que ser demolida".

“Não houve qualquer intenção de atingir alvos no território da Polónia.” A primeira reação oficial russa é do ministério da Defesa que emitiu um comunicado, em inglês, a pôr de lado qualquer intencionalidade no ataque.





No entanto, a nota não diz uma palavra sobre se os seus drones invadiram, ou não, o território polaco.

“Estamos prontos para realizar consultas sobre este assunto com o ministério da Defesa polaco”, lê-se na mesma nota emitida pelo gabinete de Andrey Belousov.