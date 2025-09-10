Casa Branca vai receber torneio de "Vale Tudo" no Dia da Independência

10 set, 2025 - 00:04 • Ricardo Vieira
A Casa Branca vai receber, pela primeira vez, um torneio de artes marciais mistas, estilo de luta também conhecido como “vale tudo”.
A competição organizada pela Ultimate Fighting Championship (UFC) está prevista para 4 de julho do próximo ano.
Os combates de artes marciais mistas vão decorrer em pleno Dia da Independência, por ocasião do 250.º aniversário da fundação dos Estados Unidos.
Dana White, CEO da UFC e amigo de Donald Trump, anunciou o evento. “Definitivamente, vai acontecer”, declarou o empresário ao programa CBS Mornings.
As últimas arestas do plano vão ser limitadas no final do mês, numa reunião com o Presidente Trump e a sua filha, Ivanka.
A Casa Branca também já confirmou que o torneio de artes marciais mistas, com combates em jaula no octógono, vai mesmo acontecer na residência oficial do Presidente dos Estados Unidos.
Donald Trump é amigo de Dana White há cerca de duas décadas e deu um impulso inicial à UFC, ao acolher vários eventos nas suas propriedades, numa altura em que a organização ainda estava a dar os primeiros passos.