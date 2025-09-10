Charlie Hebdo faz alusão ao Elevador da Glória para brincar com crise política francesa

O Charlie Hebdo, conhecido pelas suas capas satíricas, usou um cartoon em que alude à tragédia do Elevador da Glória para brincar com a crise política em França.

A capa da edição do jornal francês desta quarta-feira inclui os políticos Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Melenchon, Olivier Faure e Bruno Retailleau a bordo de um elevador em descarrilamento.

"Vamos desbloquear tudo!", lê-se, no título da edição disponibilizada esta quarta-feira, dia em que milhares de franceses estão na rua em protesto contra a austeridade.

O acidente do Elevador da Glória aconteceu a 3 de setembro, provocando a morte de 16 pessoas, em Lisboa.

As vítimas, oito mulheres e oito homens, tinham idades compreendidas entre os 36 e os 82 anos. Cinco eram portuguesas, três do Reino Unido, duas da Coreia do Sul, duas canadianas (uma das quais com dupla nacionalidade canadiana e marroquina), uma suíça, uma francesa, uma ucraniana e uma norte-americana.

