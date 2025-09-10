Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 10 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Charlie Hebdo faz alusão ao Elevador da Glória para brincar com crise política francesa

10 set, 2025 - 13:44 • João Malheiro

Macron, Le Pen e Melenchon são alguns políticos a bordo de um elevador que está a descarrilar.

A+ / A-

O Charlie Hebdo, conhecido pelas suas capas satíricas, usou um cartoon em que alude à tragédia do Elevador da Glória para brincar com a crise política em França.

A capa da edição do jornal francês desta quarta-feira inclui os políticos Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Melenchon, Olivier Faure e Bruno Retailleau a bordo de um elevador em descarrilamento.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Vamos desbloquear tudo!", lê-se, no título da edição disponibilizada esta quarta-feira, dia em que milhares de franceses estão na rua em protesto contra a austeridade.

O acidente do Elevador da Glória aconteceu a 3 de setembro, provocando a morte de 16 pessoas, em Lisboa.

As vítimas, oito mulheres e oito homens, tinham idades compreendidas entre os 36 e os 82 anos. Cinco eram portuguesas, três do Reino Unido, duas da Coreia do Sul, duas canadianas (uma das quais com dupla nacionalidade canadiana e marroquina), uma suíça, uma francesa, uma ucraniana e uma norte-americana.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 10 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas