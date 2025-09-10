Menu
  • 10 set, 2025
Estados Unidos

Charlie Kirk, aliado de Trump, morre após ataque em universidade do Utah

10 set, 2025 - 19:57 • Ricardo Vieira

Comentador e ativista conservador foi alvejado durante um evento público. Notícia da morte foi avançada pelo Presidente Donald Trump. Atirador está em fuga.

Charlie Kirk, um comentador e ativista de direita aliado de Donald Trump, morreu no hospital após ser baleado num evento público na Universidade de Utah Valley, nos Estados Unidos.

A notícia foi avançada pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“O grande, e até lendário, Charlie Kirk, faleceu. Ninguém compreendia ou tinha no coração a juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie”, disse Trump na rede Truth Social.

Defensor da posse de armas, Charlie Kirk foi alvejado esta quarta-feira quando participava num evento público na Universidade de Utah Valley, nos Estados Unidos.

O comentador conservador foi levado em estado crítico para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Atirador em fuga

Um porta-voz da Universidade de Utah Valley disse inicialmente que um suspeito tinha sido detido, mas a informação já foi desmentida.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que Charlie Kirk é baleado na zona do pescoço, enquanto realizava uma apresentação.

Após os disparos, o ativista anti-aborto levou as mãos ao pescoço e caiu da cadeira, sendo assistido imediatamente por elementos da audiência.

Agentes do FBI e da Agência de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (ATF) estiveram no local, anunciou a procuradora-geral Pam Bondi na rede social X.

Charlie Kirk, juntamente com a organização que co-fundou, a Turning Point USA — o maior movimento juvenil conservador dos Estados Unidos —, desempenhou um papel crucial na mobilização do eleitorado jovem em apoio a Donald Trump nas eleições de novembro.

Os seus eventos em universidades por todo o país costumavam atrair grandes multidões.

