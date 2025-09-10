Charlie Kirk, aliado de Trump, morre após ser baleado em universidade do Utah

10 set, 2025 - 19:57 • Ricardo Vieira
Charlie Kirk, um comentador e ativista de direita aliado de Donald Trump, morreu no hospital após ser baleado num evento público na Universidade de Utah Valley, nos Estados Unidos.
A notícia da morte de Charlie Kirk, de 31 anos, foi avançada pelo próprio Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
“O grande, e até lendário, Charlie Kirk, faleceu. Ninguém compreendia ou tinha no coração a juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie”, disse Trump na rede Truth Social.
O director do FBI, Kash Patel, anunciou nas redes sociais, cerca de quatro horas após o ataque, que o suspeito do homicídio tinha sido detido.
No entanto, numa conferência de imprensa realizada poucos minutos depois, as autoridades do Utah esclareceram que a pessoa em causa era apenas considerada uma "pessoa de interesse" e que estava a ser interrogada. A investigação continua em curso.
Defensor da posse de armas, Charlie Kirk foi alvejado esta quarta-feira quando participava num evento público na Universidade de Utah Valley, nos Estados Unidos.
O comentador conservador foi levado em estado crítico para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.
Um porta-voz da Universidade de Utah Valley disse inicialmente que um suspeito tinha sido detido, mas a informação já foi desmentida.
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que Charlie Kirk é baleado na zona do pescoço, enquanto realizava uma apresentação.
Após os disparos, o ativista anti-aborto levou as mãos ao pescoço e caiu da cadeira, sendo assistido imediatamente por elementos da audiência.
Charlie Kirk, ativista conservador norte-americano(...)
Agentes do FBI e da Agência de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos (ATF) estiveram no local, anunciou a procuradora-geral Pam Bondi na rede social X.
Charlie Kirk, juntamente com a organização que co-fundou, a Turning Point USA — o maior movimento juvenil conservador dos Estados Unidos —, desempenhou um papel crucial na mobilização do eleitorado jovem em apoio a Donald Trump nas eleições de novembro.
Os seus eventos em universidades por todo o país costumavam atrair grandes multidões.