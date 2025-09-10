Charlie Kirk, aliado de Trump, morre após ser baleado em universidade do Utah

Charlie Kirk, um comentador e ativista de direita aliado de Donald Trump, morreu no hospital após ser baleado num evento público na Universidade de Utah Valley, nos Estados Unidos.



A notícia da morte de Charlie Kirk, de 31 anos, foi avançada pelo próprio Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“O grande, e até lendário, Charlie Kirk, faleceu. Ninguém compreendia ou tinha no coração a juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie”, disse Trump na rede Truth Social.



O director do FBI, Kash Patel, anunciou nas redes sociais, cerca de quatro horas após o ataque, que o suspeito do homicídio tinha sido detido.

No entanto, numa conferência de imprensa realizada poucos minutos depois, as autoridades do Utah esclareceram que a pessoa em causa era apenas considerada uma "pessoa de interesse" e que estava a ser interrogada. A investigação continua em curso.



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Defensor da posse de armas, Charlie Kirk foi alvejado esta quarta-feira quando participava num evento público na Universidade de Utah Valley, nos Estados Unidos.

O comentador conservador foi levado em estado crítico para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.