  Noticiário das 22h
  10 set, 2025
Charlie Kirk: o estratega conservador que levou Trump aos jovens

10 set, 2025 - 21:50 • Fábio Monteiro

Charlie Kirk, ativista conservador norte-americano e aliado de Donald Trump, foi baleado no pescoço durante um evento universitário em Utah.

Charlie Kirk, ativista conservador norte-americano e uma das figuras mais influentes junto da Administração Trump, morreu esta quarta-feira, após ser baleado durante um evento na Universidade Utah Valley, em Orem.

Com apenas 31 anos, Kirk era uma das vozes mais destacadas da direita nos Estados Unidos, tendo construído uma carreira centrada na mobilização de jovens eleitores conservadores.

Casado e com dois filhos, fundou a Turning Point USA aos 18 anos, em 2012, após a publicação de um artigo no site Breitbart News, onde acusava os manuais escolares de "doutrinarem" os jovens com ideias progressistas.

A exposição mediática abriu-lhe portas para entrevistas e aparições televisivas, culminando na criação da TPUSA, actualmente com presença em mais de 850 universidades e escolas.

A organização promove palestras com figuras da direita, regista estudantes para votar e lidera uma rede nacional de jovens conservadores.

Durante a pandemia, a TPUSA foi criticada por financiar campanhas com desinformação sobre a vacinação. Kirk também foi um dos principais promotores da teoria de fraude eleitoral nas presidenciais de 2020.

Em 2019, Kirk criou também a Turning Point Action, um grupo de ação política que apoia candidatos conservadores. Este grupo organizou vários comícios em apoio a Trump, incluindo o movimento “Estudantes com Trump”, promovido durante as campanhas de 2020 e 2024.

“Charlie Kirk, o que ele fez com os jovens… Na verdade, além dos hispânicos, essa foi provavelmente a nossa maior mudança. Então, Charlie, agradeço o que você fez”, disse Trump, após a vitória de 2024, reconhecendo o papel de Kirk no aumento do apoio entre jovens eleitores.

Kirk tinha ainda um programa diário de rádio, "The Charlie Kirk Show", e um podcast que contava com mais de 500 mil ouvintes mensais.

Nas redes sociais, acumulava mais de 14 milhões de seguidores, com 5,3 milhões apenas na plataforma X (antigo Twitter).

Em 2021, o nome de Charlie Kirk foi associado ao comício de 6 de janeiro, que antecedeu a invasão ao Capitólio. Embora tenha promovido o transporte de apoiantes de Trump para Washington, nunca foi investigado pelo Congresso norte-americano.

  Noticiário das 22h
  10 set, 2025
