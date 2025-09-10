Charlie Kirk: o estratega conservador que levou Trump aos jovens

Charlie Kirk, ativista conservador norte-americano e uma das figuras mais influentes junto da Administração Trump, morreu esta quarta-feira, após ser baleado durante um evento na Universidade Utah Valley, em Orem.

Com apenas 31 anos, Kirk era uma das vozes mais destacadas da direita nos Estados Unidos, tendo construído uma carreira centrada na mobilização de jovens eleitores conservadores.

Casado e com dois filhos, fundou a Turning Point USA aos 18 anos, em 2012, após a publicação de um artigo no site Breitbart News, onde acusava os manuais escolares de "doutrinarem" os jovens com ideias progressistas.

A exposição mediática abriu-lhe portas para entrevistas e aparições televisivas, culminando na criação da TPUSA, actualmente com presença em mais de 850 universidades e escolas.

A organização promove palestras com figuras da direita, regista estudantes para votar e lidera uma rede nacional de jovens conservadores.

Durante a pandemia, a TPUSA foi criticada por financiar campanhas com desinformação sobre a vacinação. Kirk também foi um dos principais promotores da teoria de fraude eleitoral nas presidenciais de 2020.