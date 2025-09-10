Menu
China bloqueia 1.200 contas por divulgar notícias alegadamente falsas

10 set, 2025 - 09:18 • Lusa

A medida insere-se numa série de campanhas lançadas recentemente para reforçar o controlo sobre o espaço digital.

As autoridades chinesas anunciaram hoje o encerramento ou bloqueio de mais de 1.200 contas nas redes sociais por se fazerem passar por órgãos de imprensa e divulgarem conteúdos informativos sem autorização.

De acordo com a Administração do Ciberespaço da China, entre os casos identificados estão perfis em plataformas como Weibo - equivalente chinês da rede X, bloqueada no país -, WeChat ou Baijiahao, que usavam nomes, logótipos ou imagens semelhantes aos de órgãos oficiais para publicar notícias alegadamente falsas.

O regulador indicou que foram também eliminadas contas que realizavam entrevistas e reportagens sem licença, outras que utilizavam fotografias de apresentadores da televisão estatal para reforçar publicações sensacionalistas, bem como várias que, segundo as autoridades, difundiam informações falsas ou difamatórias sobre empresas.

A medida insere-se numa série de campanhas lançadas recentemente para reforçar o controlo sobre o espaço digital: em julho, as autoridades intensificaram a supervisão sobre vídeos curtos com conteúdos considerados enganadores e, em fevereiro, anunciaram o encerramento de mais de 10.000 portais `online` desde o início do ano.

Nos últimos anos, os reguladores chineses têm promovido diversas campanhas contra comportamentos como ostentação de riqueza, "informações falsas", "conteúdos inapropriados" e "valores erróneos" nas redes sociais, o que levou ao encerramento de milhares de contas.

A China é o país com mais utilizadores da Internet no mundo - mais de 1.100 milhões - mas também um dos que impõe maior controlo sobre conteúdo `online`: serviços populares no resto do mundo, como Google, Facebook, X (antigo Twitter) ou YouTube, estão bloqueados no país há vários anos.

