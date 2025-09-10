Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 10 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Comentador Charlie Kirk alvejado em universidade norte-americana

10 set, 2025 - 19:57 • Ricardo Vieira

Comentador e ativista de direita foi levado de emergência para o hospital. Donald Trump pede orações para Charlie Kirk.

A+ / A-

Charlie Kirk, um comentador e ativista de direita, foi alvejado esta quarta-feira quando participava num evento público na Universidade de Utah Valley, nos Estados Unidos.

De acordo com o Fox News, Charlie Kirk foi levado de emergência para o hospital, após ter sido baleado durante uma apresentação ao lar livre.

"Um tiro foi disparado de um edifício próximo e um suspeito foi detido", disse à agência Reuters um porta-voz da universidade.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O comentador da ala mais conservadora norte-americana estava a realizar uma apresentação Universidade de Utah Valley, quando foram disparados vários tiros.

Após ter sido atingido, Charlie Kirk foi levado para um local seguro pela sua equipa de segurança, segundo um porta-voz da universidade.

A gravidade dos ferimentos não foi revelada.

"Temos todos que rezar por Charlie Kirk"

O Presidente norte-americano já reagiu. Donald Trump pediu aos seus apoiantes orações para Charlie Kirk.

"Temos todos que rezar por Charlie Kirk, que foi baleado. Uma pessoa porreira, de alto a baixo", escreveu Trump nas redes sociais.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que o comentador e ativista parece ter sido baleado na zona do pescoço, enquanto realizada uma apresentação.

Charlie Kirk leva as mãos ao pescoço e cai da cadeira, sendo assistido imediatamente por elementos da audiência.

[em atualização]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 10 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas