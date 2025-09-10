Comentador Charlie Kirk alvejado em universidade norte-americana

Charlie Kirk, um comentador e ativista de direita, foi alvejado esta quarta-feira quando participava num evento público na Universidade de Utah Valley, nos Estados Unidos.

De acordo com o Fox News, Charlie Kirk foi levado de emergência para o hospital, após ter sido baleado durante uma apresentação ao lar livre.



"Um tiro foi disparado de um edifício próximo e um suspeito foi detido", disse à agência Reuters um porta-voz da universidade.

O comentador da ala mais conservadora norte-americana estava a realizar uma apresentação Universidade de Utah Valley, quando foram disparados vários tiros.

Após ter sido atingido, Charlie Kirk foi levado para um local seguro pela sua equipa de segurança, segundo um porta-voz da universidade.



A gravidade dos ferimentos não foi revelada.

"Temos todos que rezar por Charlie Kirk"



O Presidente norte-americano já reagiu. Donald Trump pediu aos seus apoiantes orações para Charlie Kirk.

"Temos todos que rezar por Charlie Kirk, que foi baleado. Uma pessoa porreira, de alto a baixo", escreveu Trump nas redes sociais.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o momento em que o comentador e ativista parece ter sido baleado na zona do pescoço, enquanto realizada uma apresentação.

Charlie Kirk leva as mãos ao pescoço e cai da cadeira, sendo assistido imediatamente por elementos da audiência.



[em atualização]