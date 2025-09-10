"A Europa tem de lutar". Von der Leyen diz que este é o momento da "independência da Europa"

A presidente da Comissão Europeia profere, esta quarta-feira, o seu primeiro discurso sobre o Estado da União do segundo mandato, numa altura em que enfrenta críticas sobre o acordo comercial com os Estados Unidos e a sua postura sobre Gaza. No entanto, o discurso de Ursula von der Leyen, nesta manhã, tinha por fundo um inesperado incidente: durante a madrugada, a Polónia entrou em estado de alerta depois das suas forças militares terem abatido “objetos hostis” que invadiram o espaço aéreo daquele país europeu.

Em resposta, von der Leyen assegura: "a Europa vai defender cada centímetro do seu território".

"Esta é uma luta pelo nosso futuro"

"A Europa está numa luta. Numa luta por um continente completo e em paz, por uma Europa livre e independente, uma luta pelos nossos valores e as nossas democracias, uma luta pela nossa liberdade e capacidade de decidirmos o nosso próprio destino", começou por dizer.

"Não se deixem enganar: esta é uma luta pelo nosso futuro", assegura, confessando que pensou "muito" sobre se deveria começar o discurso com uma avaliação tão "rígida", até porque a União Europeia é, sobretudo, "um projeto de paz". No entanto, "não podemos, simplesmente, esperar que esta tempestade passe".

"Uma nova Europa deve emergir"

"Este verão mostrou-nos que não há espaço nem tempo para nostalgia", defende, garantindo que "as linhas de batalha" da "nova ordem mundial" estão a ser desenhadas agora e são "baseadas no poder". "Por isso, sim, a Europa tem de lutar", até porque vivemos agora num mundo em que diversas potências ou não têm a certeza sobre o que achar da UE ou são "abertamente hostis". Vivemos agora, diz von der Leyen, "num mundo de ambições imperialistas e guerras imperialistas", onde as dependências são "impiedosamente usadas como arma".

"É por isso que uma nova Europa deve emergir", assevera, pedindo para que este seja o momento da "independência da Europa" e apelando à necessidade da União Europeia assegurar "a sua própria segurança".

"A pergunta central para nós hoje é simples: a Europa tem estômago para lutar?", lança, em jeito de mobilização das tropas e pedindo "união entre os Estados-membros, instituições e forças democráticas".

Durante o discurso, falou de uma família ucraniana - presente no hemiciclo - para defender a necessidade da Europa de lutar contra "a definição de diplomacia da Rússia", no contexto da "Coligação de Vontades".

Incidente na Polónia foi violação "sem precedentes" e "imprudente"

Falando especificamente sobre o que aconteceu esta madrugada na Polónia, von der Leyen assumiu que tal incidente é uma violação "sem precedentes" do espaço aéreo europeu e um ataque "imprudente".

"A Europa está solidária com a Polónia".

Depois de ter iniciado, em dezembro passado, funções como líder do executivo comunitário para mais um mandato de cinco anos, Ursula von der Leyen profere, em Estrasburgo, o habitual discurso anual perante os eurodeputados, após o qual há um debate.

Antes, Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, falou, igualmente, de "tempos sem precedentes", onde a Europa precisa de "claridade e de resolução".

"Precisamos de uma Europa que se responsabilize pela sua segurança", admite Metsola. "Precisamos de uma Europa onde as ruas são seguras para os nossos filhos e que defende os valores democráticos que nos definem", acrescenta, num discurso proferido antes do de von der Leyen.

"Quando o mundo parece estar a arder, com a agressão russa à Ucrânia e a situação horrível em Gaza, este Parlamento e as pessoas que representa estão ansiosos para saber como a Europa pode avançar, com ideias novas e ousadas", terminou, antes de dar a palavra à presidente da Comissão Europeia.

Realizado anualmente perante o Parlamento Europeu, o discurso sobre o estado da União da presidente da Comissão Europeia serve para definir prioridades para a União no ano que se segue e anunciar novas iniciativas, após uma reflexão sobre o ano que passou.

