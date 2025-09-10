"Europa vai defender cada centímetro do seu território", garante von der Leyen

A presidente da Comissão Europeia profere, esta quarta-feira, o seu primeiro discurso sobre o Estado da União do segundo mandato, numa altura em que enfrenta críticas sobre o acordo comercial com os Estados Unidos e a sua postura sobre Gaza. No entanto, o discurso de Ursula von der Leyen, nesta manhã, tinha por fundo um inesperado incidente: durante a madrugada, a Polónia entrou em estado de alerta depois das suas forças militares terem abatido “objetos hostis” que invadiram o espaço aéreo daquele país europeu.

Em resposta, von der Leyen assegura: "a Europa vai defender cada centímetro do seu território".

"A Europa está numa luta"

"A Europa está numa luta. Numa luta por um continente completo e em paz, por uma Europa livre e independente, uma luta pelos nossos valores e as nossas democracias, uma luta pela nossa liberdade e capacidade de decidirmos o nosso próprio destino", começou por dizer.





Depois de ter iniciado, em dezembro passado, funções como líder do executivo comunitário para mais um mandato de cinco anos, Ursula von der Leyen profere, em Estrasburgo, o habitual discurso anual perante os eurodeputados, após o qual há um debate.

Antes, Roberta Metsola, presidente do Parlamento Europeu, falou, igualmente, de "tempos sem precedentes", onde a Europa precisa de "claridade e de resolução".

"Precisamos de uma Europa que se responsabilize pela sua segurança", admite Metsola. "Precisamos de uma Europa onde as ruas são seguras para os nossos filhos e que defende os valores democráticos que nos definem", acrescenta, num discurso proferido antes do de von der Leyen.

"Quando o mundo parece estar a arder, com a agressão russa à Ucrânia e a situação horrível em Gaza, este Parlamento e as pessoas que representa estão ansiosos para saber como a Europa pode avançar, com ideias novas e ousadas", terminou, antes de dar a palavra à presidente da Comissão Europeia.

Realizado anualmente perante o Parlamento Europeu, o discurso sobre o estado da União da presidente da Comissão Europeia serve para definir prioridades para a União no ano que se segue e anunciar novas iniciativas, após uma reflexão sobre o ano que passou.

