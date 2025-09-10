Ex-trabalhadores acusam Meta de ignorar segurança infantil em prol do lucro com realidade virtual

A Meta, empresa-mãe do Facebook, foi acusada esta terça-feira no Senado dos Estados Unidos de ter colocado os lucros da sua plataforma de realidade virtual à frente da segurança infantil, ao suprimir investigações internas que alertavam para a utilização destas tecnologias por menores e os riscos associados.

Cayce Savage, antiga investigadora da experiência do utilizador da Meta, afirmou perante o subcomité do Senado para a privacidade e tecnologia que a empresa ignorou provas internas de que crianças estavam expostas a material sexualmente explícito em ambientes de realidade virtual.

"A Meta não pode ser considerada uma fonte fiável sobre a segurança ou utilização dos seus produtos", disse Savage durante a audição.

As críticas surgem depois de a agência Reuters ter revelado, com base em documentos internos, que os chatbots da empresa estavam autorizados a manter conversas de teor romântico ou sensual com menores.

A situação motivou novas interpelações por parte de senadores norte-americanos.

"Surpreende-o que a empresa permitisse ao seu chatbot este tipo de interações com crianças?", questionou a senadora republicana Marsha Blackburn ao também ex-investigador da Meta, Jason Sattizahn. "De forma alguma", respondeu o antigo trabalhador.

Ambos os denunciantes fazem parte de um grupo de atuais e antigos funcionários da Meta, cujas denúncias foram inicialmente divulgadas pelo Washington Post.

Savage relatou ainda ter identificado casos de menores a serem alvo de bullying, assédio sexual e pedidos de envio de fotografias íntimas, durante o exercício das suas funções.