Ex-trabalhadores acusam Meta de ignorar segurança infantil em prol do lucro com realidade virtual

10 set, 2025 - 00:58 • Reuters

Dois antigos trabalhadores acusaram a Meta de ignorar a segurança das crianças em plataformas de realidade virtual para proteger lucros, revelaram esta terça-feira perante o Senado dos EUA.

A Meta, empresa-mãe do Facebook, foi acusada esta terça-feira no Senado dos Estados Unidos de ter colocado os lucros da sua plataforma de realidade virtual à frente da segurança infantil, ao suprimir investigações internas que alertavam para a utilização destas tecnologias por menores e os riscos associados.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Cayce Savage, antiga investigadora da experiência do utilizador da Meta, afirmou perante o subcomité do Senado para a privacidade e tecnologia que a empresa ignorou provas internas de que crianças estavam expostas a material sexualmente explícito em ambientes de realidade virtual.

"A Meta não pode ser considerada uma fonte fiável sobre a segurança ou utilização dos seus produtos", disse Savage durante a audição.

As críticas surgem depois de a agência Reuters ter revelado, com base em documentos internos, que os chatbots da empresa estavam autorizados a manter conversas de teor romântico ou sensual com menores.

A situação motivou novas interpelações por parte de senadores norte-americanos.

"Surpreende-o que a empresa permitisse ao seu chatbot este tipo de interações com crianças?", questionou a senadora republicana Marsha Blackburn ao também ex-investigador da Meta, Jason Sattizahn. "De forma alguma", respondeu o antigo trabalhador.

Ambos os denunciantes fazem parte de um grupo de atuais e antigos funcionários da Meta, cujas denúncias foram inicialmente divulgadas pelo Washington Post.

Savage relatou ainda ter identificado casos de menores a serem alvo de bullying, assédio sexual e pedidos de envio de fotografias íntimas, durante o exercício das suas funções.

