Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 10 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Flotilha denuncia segundo ataque em dois dias no Mediterrâneo

10 set, 2025 - 00:12 • Fábio Monteiro com Reuters

A flotilha internacional que tenta romper o bloqueio naval a Gaza afirmou que uma das suas embarcações foi atingida por um alegado ataque com drone. Não há registo de feridos.

A+ / A-

A organização Global Sumud Flotilla for Gaza denunciou esta quarta-feira que um dos seus barcos foi atingido num alegado ataque com drone, ocorrido durante a madrugada. O incidente não provocou feridos.

O barco atacado chama-se "Alma" e tem bandeira britânica.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A denúncia surge um dia depois de outro navio da mesma flotilha ter sido atingido em águas tunisinas, segundo o grupo internacional. Ambos os episódios envolvem embarcações civis que integram uma missão humanitária com destino à Faixa de Gaza.

A Global Sumud Flotilla é uma iniciativa internacional que procura romper o bloqueio naval imposto por Israel à Faixa de Gaza, com o objetivo de entregar ajuda humanitária à população palestiniana. A frota conta com o apoio de delegações de 44 países.

O grupo não especificou a localização exata do ataque mais recente, nem avançou detalhes sobre a autoria do mesmo.

Espanha diz que flotilha a caminho de Gaza não foi atacada por drone e reitera proteção diplomática

Espanha diz que flotilha a caminho de Gaza não foi atacada por drone e reitera proteção diplomática

A bordo do barco onde ocorreu uma explosão na últi(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 10 set, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas