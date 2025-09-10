Flotilha denuncia segundo ataque em dois dias no Mediterrâneo

A organização Global Sumud Flotilla for Gaza denunciou esta quarta-feira que um dos seus barcos foi atingido num alegado ataque com drone, ocorrido durante a madrugada. O incidente não provocou feridos.

O barco atacado chama-se "Alma" e tem bandeira britânica.

A denúncia surge um dia depois de outro navio da mesma flotilha ter sido atingido em águas tunisinas, segundo o grupo internacional. Ambos os episódios envolvem embarcações civis que integram uma missão humanitária com destino à Faixa de Gaza.

A Global Sumud Flotilla é uma iniciativa internacional que procura romper o bloqueio naval imposto por Israel à Faixa de Gaza, com o objetivo de entregar ajuda humanitária à população palestiniana. A frota conta com o apoio de delegações de 44 países.

O grupo não especificou a localização exata do ataque mais recente, nem avançou detalhes sobre a autoria do mesmo.