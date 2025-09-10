Menu
Governo português defende novas sanções à Rússia após "comportamento provocatório"

10 set, 2025 - 17:13 • João Maldonado

Ministro dos Negócios Estrangeiros considera que Moscovo merece uma "resposta muito dura", após o espaço aéreo da Polónia ter sido invadido por drones.

A+ / A-

O ministro português dos Negócios Estrangeiros apela a novo pacote de sanções à Rússia. Depois do incidente na Polónia, Paulo Rangel diz que o Presidente russo, Vladimir Putin, está a testar os limites da União Europeia e da NATO e que os sinais apontam para uma escalada do conflito na Ucrânia.

“A Rússia parece ter um comportamento provocatório que obviamente tem que merecer uma resposta muito dura por parte dos que são visados, neste caso é visada a União Europeia e a Polónia”, sublinha Paulo Rangel, após o espaço aéreo da Polónia ter sido invadido por drones russos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O chefe da diplomacia portuguesa adianta que "há um consenso de que é preciso dar uma resposta”.

Países europeus condenam drones russos na Polónia, Bielorrúsia diz que perderam o rumo

Internacional

Países europeus condenam drones russos na Polónia, Bielorrúsia diz que perderam o rumo

As reações de condenação multiplicam-se na Europa,(...)

O ministro dos Negócios Estrangeiros português diz que a União Europeia deve responder "muito rapidamente" ao incidente na Polónia, nomeadamente através de um novo pacote de sanções.

Quanto ao tipo de resposta que pode ser dada também pela NATO, salienta que “não se trata de uma resposta violenta no sentido de ter aqui uma escalada (...) é ter força suficiente para dissuadir, para impedir que a Rússia atue desta maneira”.

O ministro deixa também um alerta: “os sinais que temos são sinais de escalada (...) “a resposta russa é de constante reforço dos ataques e sempre a tentar medir os limites da sua intervenção agressiva, isso quer dizer que não esta interessada em paz nenhuma”.

Em declarações à margem da visita oficial ao Japão, que está a ser realizada com Luís Montenegro, Paulo Rangel acredita "que a Rússia tem vindo a testar o mundo" e que "Putin com a sua lógica expansionista e imperialista merece condenação”.

