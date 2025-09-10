Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 10 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Israel bombardeia Departamento de Propaganda e outros alvos dos houthi no Iémen

10 set, 2025 - 17:50 • Ricardo Vieira, com Reuters

Governo houthi fala em nove mortos e mais de uma centena de feridos.

A+ / A-

Ataques aéreos de Israel contra a capital do Iémen e a província de al-Jawf, no norte do país, provocaram esta quarta-feira pelo menos nove mortos e 118 feridos, de acordo com um balanço inicial.

Os bombardeamentos representam mais um episódio na escalada de ataques e contra-ataques entre Israel e os militantes houthi no Iémen, num contexto de alastramento regional do conflito na Faixa de Gaza.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As forças armadas israelitas indicaram ter atingido campos militares, a sede do departamento de "propaganda" militar dos houthi e um depósito de combustível.

Houthis do Iémen: Primeiro-ministro e outros governantes mortos em ataque israelita

Médio Oriente

Houthis do Iémen: Primeiro-ministro e outros governantes mortos em ataque israelita

O ataque ocorreu na quinta-feira, mas só este sába(...)

Já o porta-voz militar houthi negou, em comunicado, que Israel tenha atingido lançadores de mísseis. “Os seus ataques visaram exclusivamente alvos civis”, afirmou.

Acrescentou ainda que dois jornais foram atingidos, causando mortos e feridos entre jornalistas e transeuntes.

O ataque desta quarta-feira acontece poucos dias depois de um bombardeamento, a 30 de agosto, ter matado o primeiro-ministro do governo controlado pelos houthi em Saná, bem como vários ministros, naquela que foi a primeira ofensiva a visar diretamente altos responsáveis do movimento.

“As operações foram realizadas em resposta aos ataques conduzidos pelo regime terrorista houthi contra o Estado de Israel, durante os quais foram lançados veículos aéreos não tripulados e mísseis em direção ao território israelita”, afirmou o Exército israelita, em comunicado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 10 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas