Israel bombardeia Departamento de Propaganda e outros alvos dos houthi no Iémen

10 set, 2025 - 17:50 • Ricardo Vieira, com Reuters
Ataques aéreos de Israel contra a capital do Iémen e a província de al-Jawf, no norte do país, provocaram esta quarta-feira pelo menos nove mortos e 118 feridos, de acordo com um balanço inicial.
Os bombardeamentos representam mais um episódio na escalada de ataques e contra-ataques entre Israel e os militantes houthi no Iémen, num contexto de alastramento regional do conflito na Faixa de Gaza.
As forças armadas israelitas indicaram ter atingido campos militares, a sede do departamento de "propaganda" militar dos houthi e um depósito de combustível.
Já o porta-voz militar houthi negou, em comunicado, que Israel tenha atingido lançadores de mísseis. “Os seus ataques visaram exclusivamente alvos civis”, afirmou.
Acrescentou ainda que dois jornais foram atingidos, causando mortos e feridos entre jornalistas e transeuntes.
O ataque desta quarta-feira acontece poucos dias depois de um bombardeamento, a 30 de agosto, ter matado o primeiro-ministro do governo controlado pelos houthi em Saná, bem como vários ministros, naquela que foi a primeira ofensiva a visar diretamente altos responsáveis do movimento.
“As operações foram realizadas em resposta aos ataques conduzidos pelo regime terrorista houthi contra o Estado de Israel, durante os quais foram lançados veículos aéreos não tripulados e mísseis em direção ao território israelita”, afirmou o Exército israelita, em comunicado.