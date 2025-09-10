Larry Ellison ultrapassa Elon Musk e torna-se o homem mais rico do mundo

Larry Ellison, cofundador da Oracle e aliado político de Donald Trump, tornou-se o homem mais rico do mundo, ultrapassando Elon Musk, segundo o índice de bilionários da Bloomberg.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A fortuna de Ellison atingiu os 393 mil milhões de dólares (cerca de 335 mil milhões de euros), impulsionada pela forte valorização das ações da Oracle.

A tecnológica registou um aumento de mais de 40% na bolsa, após apresentar previsões otimistas para a sua área de infraestruturas em nuvem e contratos ligados à Inteligência Artificial.

A empresa prevê um crescimento de 77% nas receitas da unidade de cloud este ano, totalizando 18 mil milhões de dólares (aproximadamente 15,3 mil milhões de euros).

Elon Musk, que liderava o ranking há quase um ano, desceu para a segunda posição, com uma fortuna estimada em 385 mil milhões de dólares (cerca de 328 mil milhões de euros).

A quebra deve-se, em parte, à desvalorização das ações da Tesla, afetadas por incertezas políticas e pelo recuo da administração Trump em iniciativas relacionadas com veículos elétricos.

Ellison, de 81 anos, fundou a Oracle em 1977 e foi seu CEO até 2014. Atualmente, ocupa os cargos de presidente do conselho e diretor de tecnologia da empresa. Além do sector tecnológico, tem vindo a consolidar a sua influência em áreas como os media e a política.

O empresário financiou a maior parte de uma proposta de 8 mil milhões de dólares para a aquisição da Paramount pelo grupo Skydance, liderado pelo seu filho, David Ellison. A operação foi concluída no mês passado. Oracle também surge como potencial compradora do TikTok, caso a aplicação seja obrigada a separar-se da empresa chinesa ByteDance.