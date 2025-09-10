Menu
  • Noticiário das 14h
  • 10 set, 2025
Mais de 60 contentores caem de navio português nos EUA

10 set, 2025 - 12:19 • Olímpia Mairos

Os contentores caíram do navio de 255 metros, vindo da China, quando estava aportado no cais G.

Sessenta e sete contentores caíram esta terça-feira do cargueiro Mississippi, de bandeira portuguesa, para as águas do porto de Long Beach, em Los Angeles, Califórnia.

Segundo a Reuters, não há registo de feridos e as restantes operações portuárias não foram afetadas.

O incidente ocorreu quando o navio, com 255 metros de comprimento e proveniente da China, estava atracado no cais G. Um navio de menor porte acabou danificado após ser atingido por alguns dos contentores.

De acordo com a AFP, citando a imprensa local, roupas e calçado ficaram a boiar no porto, enquanto várias caixas de 12 metros submergiram, e outras permaneceram empilhadas umas sobre as outras, à deriva.

As operações de carga no terminal foram temporariamente suspensas para que as equipas de emergência pudessem assegurar a contenção dos contentores, informou o porta-voz do Porto de Long Beach, Art Marroquin. O caso está agora sob investigação.

