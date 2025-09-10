Mais de 80 detidos em França por protestos

[Atualizado às 08h00]

Mais de 80 pessoas foram detidas em França, esta quarta-feira. O número está a ser avançado pela televisão francesa BFM.

A maioria - pelo menos 75 pessoas - foram detidas pelas autoridades na região de Paris.

Já há registo de perturbações na rede ferroviária e de confrontos com a polícia na capital francesa- para onde está destacado um significativo dispositivo de segurança.

Consequência do protesto que promete bloquear a França e que foi convocado nas redes sociais. É a resposta às medidas de austeridade previstas na proposta de Orçamento para 2026 e que levaram à queda do governo liderado por François Bayrou.

Foram mobilizados mais de 80 mil agentes das forças de segurança para conter as manifestações.

Tudo isto acontece um dia depois de o Presidente francês ter nomeado o até agora ministro da Defesa, Sébastien Lecornu, para o cargo de primeiro-ministro.

Sébastien Lecornu é um político considerado próximo de Emmanuel Macron.

François Bayrou foi derrubado na segunda-feira, após o chumbo no Parlamento de uma moção de confiança.



Bayrou esteve cerca de nove meses no poder e pretendia implementar um plano de austeridade de 44 mil milhões de euros, para travar o défice e a dívida.

