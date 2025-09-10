Menu
  Noticiário das 22h
  10 set, 2025
Montenegro e Trump falaram ao telefone sobre reforço das relações bilaterais entre Portugal e Estados Unidos

10 set, 2025 - 13:58 • Lusa

Trump manifestou solidariedade a Portugal na sequência do acidente com o elevador da Glória, em Lisboa.

A+ / A-

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, falou hoje ao telegone com o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre as oportunidades para os dois países estreitarem as relações económicas, políticas e culturais.

De acordo com Luís Montenegro, Donald Trump manifestou solidariedade a Portugal na sequência do acidente com o elevador da Glória, em Lisboa, que fez 16 mortos e outros tantos feridos. .

"Conversei ao telefone com o Presidente Donald Trump no âmbito da nossa aliança e das relações bilaterais. Ambos vemos muitas oportunidades para estreitarmos as ligações económicas, políticas e culturais entre os EUA e Portugal", escreve o chefe do executivo português numa publicação na rede social X, a partir do Japão, onde começa na quinta-feira uma visita oficial de dois dias.

"Agradeci, sensibilizado, a solidariedade que o Presidente Trump me transmitiu a propósito da tragédia do Elevador da Glória", escreve ainda o primeiro-ministro português.

