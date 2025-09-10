Polónia em estado de alerta. Drone russo terá atingido zona residencial

A Polónia está em estado de alerta após um drone russo ter atingido uma zona residencial no leste do país. A indicação está a ser avançada por uma estação televisiva polaca. Não há registo de feridos.

As forças polacas abateram, esta madrugada, “objetos hostis”, que invadiram o espaço aéreo da Polónia.

O Comando Operacional das Forças Armadas polacas anunciou na sua conta na rede social X que abateu alguns dos “drones” que invadiram o seu espaço aéreo e que iniciou “imediatamente os procedimentos defensivos”.

“As forças polacas e aliadas monitorizaram dezenas de objetos por radar e, considerando aqueles que poderiam representar uma ameaça, o Comandante Operacional das Forças Armadas Polacas decidiu neutralizá-los”, indicou o comando.

A mesma fonte especificou que “alguns dos drones” que invadiram o espaço aéreo polaco foram abatidos e “estão a ser envidados esforços para localizar os possíveis locais de impacto desses objetos”.

Na mesma mensagem, o comando destaca que o fato é “uma violação sem precedentes do espaço aéreo polaco por drones”, país que faz parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte.

O Governo da Polónia reúne-se esta manhã de emergência para analisar o incidente da última noite com os drones russos.

Os equipamentos entraram em espaço aéreo polaco, depois de um ataque na zona oeste da Ucrânia.