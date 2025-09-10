Polónia em estado de alerta. Drone russo terá atingido zona residencial

10 set, 2025 - 06:06 • Olímpia Mairos , com agências
A Polónia está em estado de alerta após um drone russo ter atingido uma zona residencial no leste do país. A indicação está a ser avançada por uma estação televisiva polaca. Não há registo de feridos.
As forças polacas abateram, esta madrugada, “objetos hostis”, que invadiram o espaço aéreo da Polónia.
O Comando Operacional das Forças Armadas polacas anunciou na sua conta na rede social X que abateu alguns dos “drones” que invadiram o seu espaço aéreo e que iniciou “imediatamente os procedimentos defensivos”.
“As forças polacas e aliadas monitorizaram dezenas de objetos por radar e, considerando aqueles que poderiam representar uma ameaça, o Comandante Operacional das Forças Armadas Polacas decidiu neutralizá-los”, indicou o comando.
A mesma fonte especificou que “alguns dos drones” que invadiram o espaço aéreo polaco foram abatidos e “estão a ser envidados esforços para localizar os possíveis locais de impacto desses objetos”.
Na mesma mensagem, o comando destaca que o fato é “uma violação sem precedentes do espaço aéreo polaco por drones”, país que faz parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte.
O Governo da Polónia reúne-se esta manhã de emergência para analisar o incidente da última noite com os drones russos.
Os equipamentos entraram em espaço aéreo polaco, depois de um ataque na zona oeste da Ucrânia.
Ucrânia avisou autoridades polacas. "Sistemas de d(...)
O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, confirma o abate de cinco drones russos dentro do espaço aéreo do país e diz que está em “contacto constante”, com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte.
O incidente obrigou ao encerramento de quatro aeroportos na Polónia.
É a primeira vez, desde o início da guerra na Ucrânia que a Polónia utiliza recursos para defender o seu espaço aéreo.
O episódio acontece depois de a Polónia ter anunciado o encerramento da fronteira com a Bielorrússia, a partir da meia-noite de quinta-feira, devido ao exercício militar “Zapad” entre as forças armadas de Minsk e da Rússia.
O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, anunciou que a Polónia encerrará a sua fronteira com a Bielorrússia, incluindo as ligações ferroviárias, por motivos de segurança nacional.
“Na sexta-feira começam as manobras russo-bielorrussas, muito agressivas do ponto de vista da doutrina militar, em território bielorrusso e muito perto da fronteira polaca”, afirmou Tusk durante uma reunião do governo.
“Por essa razão, e por motivos de segurança nacional, encerraremos a fronteira com a Bielorrússia, incluindo os cruzamentos ferroviários, a partir da meia-noite de quinta-feira”, acrescentou.