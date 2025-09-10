Polónia pode exigir posição da NATO depois de drone russo atingir país

A Polónia pode exigir uma reação da NATO depois de um drone russo ter atingido uma zona residencial no leste do país, considera o especialista de assuntos internacionais da Renascença, Manuel Poejo Torres.

Não há registo de feridos, segundo uma estação televisiva polaca.

Manuel Poejo Torres refere que a Polónia pode pedir uma posição da NATO "devido às múltiplas violações do seu espaço aéreo".

Nas últimas horas, a força aérea polaca abateu pelo menos cinco drones que entraram no seu espaço aéreo durante um ataque russo generalizado no oeste da Ucrânia.

De acordo com Volodymyr Zelenky, Moscovo usou mais de 400 drones neste ataque, referindo que oito se dirigiram para espaço aéreo polaco, no que classifica de perigoso precedente para a Europa.

O especialista de assuntos internacionais, Manuel Poejo Torres diz que este episódio não deve ser desvalorizado e admite mesmo que pode não ter sido um mero incidente.

"Pela primeira vez, desde o início da guerra, uma infraestrutura europeia, pertencente a um estado NATO, foi atacada. Não podemos minimizar de forma nenhuma o simbolismo destas ações. Pode não ser um acidente e será considerada uma ação que põe em risco a população polaca", sublinha.

Já o governo de Varsóvia fala em ato de agressão e vai reunir-se esta manhã de emergência para discutir esta situação. Para já, as forças armadas polacas estão a recolher os destroços para serem analisados.

Para o especialista