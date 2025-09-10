Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 10 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Guerra na Ucrânia

Rússia "não teve intenção" de atingir Polónia

10 set, 2025 - 14:21 • Ana Kotowicz

“Estamos prontos para realizar consultas sobre este assunto com o ministério da Defesa polaco”, lê-se na mesma nota emitida pelo gabinete de Andrey Belousov.

A+ / A-

“Não houve qualquer intenção de atingir alvos no território da Polónia.” A primeira reação oficial russa é do ministério da Defesa que emitiu um comunicado, em inglês, a pôr de lado qualquer intencionalidade no ataque desta terça-feira à noite.

No entanto, a nota não diz uma palavra sobre se os seus drones invadiram, ou não, o território polaco.

“Estamos prontos para realizar consultas sobre este assunto com o ministério da Defesa polaco”, lê-se na mesma nota emitida pelo gabinete de Andrey Belousov.


Tusk confirma: Polónia vai invocar artigo 4 da NATO

Guerra na Ucrânia

Tusk confirma: Polónia vai invocar artigo 4 da NATO

Esta decisão do primeiro-ministro polaco desencade(...)

Durante a madrugada de terça-feira, as forças polacas abateram “objetos hostis”, que invadiram o espaço aéreo do país. Já na manhã desta quarta-feira, os militares encontraram destroços de sete drones e de um objeto não identificado, escreve a imprensa polaca.

A avaliação feita por Kiev é a de que duas dúzias de drones russos tenham entrado no espaço aéreo polaco durante a noite, segundo escreveu o Presidente Volodymyr Zelensky na rede social x.

Na sequência do incidente, o primeiro-ministro polaco anunciou no Sejm, o parlamento polaco, que o país vai invocar o artigo 4 da NATO, o que desencadeia um processo de consultas no seio da Aliança Atlântica e pode conduzir a ações por parte da NATO.

A decisão foi tomada em conjunto com o Presidente Karol Nawrocki, que é também o comandante supremo das Forças Armadas.

"Imprudente" e "perigoso" foi como o secretário-geral da NATO classificou o incidente, garantindo que a Aliança Atlântica está pronta para defender cada centímetro do seu território. "Tenha sido intencional ou não, é absolutamente imprudente, é absolutamente perigoso”, disse Mark Rutte.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 10 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas