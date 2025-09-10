Rússia "não teve intenção" de atingir Polónia

“Estamos prontos para realizar consultas sobre este assunto com o ministério da Defesa polaco”, lê-se na mesma nota emitida pelo gabinete de Andrey Belousov.

No entanto, a nota não diz uma palavra sobre se os seus drones invadiram, ou não, o território polaco.

“Não houve qualquer intenção de atingir alvos no território da Polónia.” A primeira reação oficial russa é do ministério da Defesa que emitiu um comunicado, em inglês, a pôr de lado qualquer intencionalidade no ataque desta terça-feira à noite.

Durante a madrugada de terça-feira, as forças polacas abateram “objetos hostis”, que invadiram o espaço aéreo do país. Já na manhã desta quarta-feira, os militares encontraram destroços de sete drones e de um objeto não identificado, escreve a imprensa polaca.

A avaliação feita por Kiev é a de que duas dúzias de drones russos tenham entrado no espaço aéreo polaco durante a noite, segundo escreveu o Presidente Volodymyr Zelensky na rede social x.

Na sequência do incidente, o primeiro-ministro polaco anunciou no Sejm, o parlamento polaco, que o país vai invocar o artigo 4 da NATO, o que desencadeia um processo de consultas no seio da Aliança Atlântica e pode conduzir a ações por parte da NATO.

A decisão foi tomada em conjunto com o Presidente Karol Nawrocki, que é também o comandante supremo das Forças Armadas.

"Imprudente" e "perigoso" foi como o secretário-geral da NATO classificou o incidente, garantindo que a Aliança Atlântica está pronta para defender cada centímetro do seu território. "Tenha sido intencional ou não, é absolutamente imprudente, é absolutamente perigoso”, disse Mark Rutte.