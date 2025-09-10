Rutte: "Intencional ou não", ataque da Rússia é "imprudente"

"Imprudente" e "perigoso". Foi assim que o secretário-geral da NATO classificou o incidente da noite de terça-feira entre a Rússia e a Polónia, garantindo que a Aliança Atlântica está pronta para defender cada centímetro do seu território. Para já, e depois de a Polónia ter ativado o artigo 4.º da NATO, há uma “avaliação completa em curso”, disse Rutte, numa curtíssima declaração à imprensa. "Tenha sido intencional ou não, é absolutamente imprudente, é absolutamente perigoso”, disse, já na fase de perguntas dos jornalistas. Além disso, o secretário-geral da NATO congratulou-se com a resposta dos aliados, esclarecendo que envolveu vários países. "Penso que o que vimos ontem à noite foi uma reação muito bem-sucedida da NATO e dos aliados, incluindo, naturalmente, a própria Polónia, mas também os Países Baixos, a Itália e a Alemanha — todos os envolvidos. Estou verdadeiramente impressionado." Mark Rutte explicou que quando, durante a noite de terça-feira, vários drones provenientes da Rússia violaram o espaço aéreo polaco, as defesas aéreas da NATO foram ativadas: "Vários aliados estiveram envolvidos ao lado da Polónia. Entre eles, caças F-16 polacos, F-35 neerlandeses, aeronaves AWACS italianas, aviões de reabastecimento multimissão da NATO e sistemas Patriot alemães. Quero elogiar os pilotos e todos os que contribuíram para esta resposta rápida e competente."



Durante a madrugada de terça-feira, as forças polacas abateram “objetos hostis”, que invadiram o espaço aéreo do país. Já na manhã desta quarta-feira, os militares encontraram destroços de sete drones e de um objeto não identificado, escreve a imprensa polaca. A avaliação feita por Kiev é a de que duas dúzias de drones russos tenham entrado no espaço aéreo polaco durante a noite, segundo escreveu o Presidente Volodymyr Zelensky na rede social x. Na sequência do incidente, o primeiro-ministro polaco anunciou no Sejm, o parlamento polaco, que o país vai invocar o artigo 4 da NATO, o que desencadeia um processo de consultas no seio da Aliança Atlântica e pode conduzir a ações por parte da NATO. A decisão foi tomada em conjunto com o Presidente Karol Nawrocki, que é também o comandante supremo das Forças Armadas. Rutte dirige-se a Putin Durante a sua intervenção, Mark Rutte dirigiu-se diretamente ao Presidente russo, deixando avisos de que a NATO responderá a quaisquer tentativas de agressão. “Para Putin, a minha mensagem é clara: pare a guerra na Ucrânia, pare de escalar a guerra, que está agora basicamente a dirigir contra civis inocentes e infraestruturas civis, e pare de violar o espaço aéreo aliado. Saiba que estamos prontos, que estamos vigilantes e que defenderemos cada centímetro do território da NATO”, afirmou o secretário-geral da NATO.

