Secretário da Defesa dos EUA diz que país sabe que presidente venezuelano "está envolvido no narcotráfico"

10 set, 2025 - 09:09 • Lusa

Pete Hegseth disse, em entrevista, que Nicolás Maduro tem "muitas decisões a tomar".

O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, disse que o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, tem "muitas decisões a tomar", durante uma entrevista sobre as operações militares no Caribe.

"Maduro tem decisões a tomar (...), estamos preparados para usar o nosso poder para destruir os narcoterroristas que estão a enviar drogas para os Estados Unidos", afirmou Hegseth numa entrevista com a Fox, que antecipou esta terça-feira um excerto da peça que será lançada esta quarta-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O secretário da Defesa acrescentou que os Estados Unidos sabem "há muito tempo" que "Maduro está envolvido no narcotráfico", ao ser questionado sobre a recompensa que um tribunal de Nova Iorque mantém pela entrega do líder venezuelano.

A entrevista foi realizada durante a visita de Hegseth a milhares de militares norte-americanos destacados no sul do Caribe, perto da costa venezuelana, alegadamente para combater o narcotráfico proveniente daquele país.

Durante um discurso na segunda-feira aos militares norte-americanos destacados em Porto Rico, Hegseth disse-lhes que "estão na linha de frente" e lembrou que não estão num "exercício de treino", mas numa operação real.

Segundo o Pentágono, a operação no sul do Caribe inclui mais de 15 navios de guerra, uma dezena de aeronaves e cerca de 7.000 efetivos militares, no que constitui uma das maiores mobilizações navais dos Estados Unidos na região desde a década de 1980.

