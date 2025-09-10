Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 10 set, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Guerra na Ucrânia

Tusk confirma: Polónia vai invocar artigo 4 da NATO

10 set, 2025 - 11:52 • Ana Kotowicz

Esta decisão do primeiro-ministro polaco desencadeia um processo de consultas no seio da Aliança Atlântica e pode conduzir a ações por parte da NATO.

A+ / A-

A Polónia vai invocar o artigo 4 da NATO depois de drones russos terem atingido uma zona residencial no leste do país. A confirmação foi dada pelo primeiro-ministro polaco que falava esta quarta-feira de manhã no Sejm, o parlamento polaco.

A decisão de Donald Tusk desencadeia um processo de consultas no seio da Aliança Atlântica e pode conduzir a ações por parte da NATO.

O artigo 4.º diz que "as Partes consultar-se-ão sempre que, na opinião de qualquer delas, estiver ameaçada a integridade territorial, a independência política ou a segurança de uma das Partes". Este artigo já foi ativado algumas vezes e, em 2022, depois da invasão russa da Ucrânia, resultou no apoio da NATO a Kiev.


Polónia em estado de alerta. Drone russo terá atingido zona residencial

Polónia em estado de alerta. Drone russo terá atingido zona residencial

O primeiro-ministro polaco vai reunir esta manhã o(...)

Perante os deputados, Tusk avançou que foi feito um “pedido formal para ativar o Artigo 4.º do Tratado do Atlântico Norte” e que a decisão foi tomada em conjunto com o Presidente Karol Nawrocki, que é também o comandante supremo das Forças Armadas.

Durante a madrugada, as forças polacas abateram “objetos hostis”, que invadiram o espaço aéreo da Polónia. Já na manhã de quarta-feira, os militares encontraram destroços de sete drones e de um objeto não identificado, segundo a imprensa polaca.

“O facto de estes drones, que ameaçaram diretamente a nossa segurança, terem sido abatidos é uma vitória para os militares da Polónia e da NATO, mas altera também, naturalmente, a situação política”, disse o primeiro-ministro, citado pela Agência de Imprensa Polaca (PAP).

Durante a ronda de negociações, explicou Tusk, a Polónia vai exigir “um apoio significativamente maior” para defender o seu espaço aéreo.


Polónia pode exigir posição da NATO depois de drone russo atingir país

Manuel Poejo Torres

Polónia pode exigir posição da NATO depois de drone russo atingir país

Especialista em assuntos internacionais diz que es(...)

Falando diretamente para os aliados e para "todo o mundo ocidental", Donald Tusk defendeu que "esta é uma confrontação que a Rússia declarou contra todo o mundo livre” e esta mensagem "tem finalmente de chegar a todos.”

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 22h
  • 10 set, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Homenagens no Elevador da Glória

Homenagens no Elevador da Glória

O antes e depois de Gaza

O antes e depois de Gaza

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?"

"Como é que em agosto não havia todos os meios aéreos?(...)

Etna em erupção atrai turistas

Etna em erupção atrai turistas