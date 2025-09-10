Tusk confirma: Polónia vai invocar artigo 4 da NATO

A Polónia vai invocar o artigo 4 da NATO depois de drones russos terem atingido uma zona residencial no leste do país. A confirmação foi dada pelo primeiro-ministro polaco que falava esta quarta-feira de manhã no Sejm, o parlamento polaco. A decisão de Donald Tusk desencadeia um processo de consultas no seio da Aliança Atlântica e pode conduzir a ações por parte da NATO. O artigo 4.º diz que "as Partes consultar-se-ão sempre que, na opinião de qualquer delas, estiver ameaçada a integridade territorial, a independência política ou a segurança de uma das Partes". Este artigo já foi ativado algumas vezes e, em 2022, depois da invasão russa da Ucrânia, resultou no apoio da NATO a Kiev.



Perante os deputados, Tusk avançou que foi feito um “pedido formal para ativar o Artigo 4.º do Tratado do Atlântico Norte” e que a decisão foi tomada em conjunto com o Presidente Karol Nawrocki, que é também o comandante supremo das Forças Armadas. Durante a madrugada, as forças polacas abateram “objetos hostis”, que invadiram o espaço aéreo da Polónia. Já na manhã de quarta-feira, os militares encontraram destroços de sete drones e de um objeto não identificado, segundo a imprensa polaca. “O facto de estes drones, que ameaçaram diretamente a nossa segurança, terem sido abatidos é uma vitória para os militares da Polónia e da NATO, mas altera também, naturalmente, a situação política”, disse o primeiro-ministro, citado pela Agência de Imprensa Polaca (PAP). Durante a ronda de negociações, explicou Tusk, a Polónia vai exigir “um apoio significativamente maior” para defender o seu espaço aéreo.

