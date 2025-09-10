Vinte meses depois, príncipe Harry reencontra rei Carlos e tomam chá

O príncipe Harry foi recebido esta quarta-feira pelo rei Carlos III de Inglaterra. No primeiro encontro (privado) em 20 meses, que marca o reatamento de relações entre pai e filho, os dois monarcas tomaram chá.



Harry, duque de Sussex, viu o pai pela última vez em fevereiro de 2024, pouco depois de ter sido tornado público que o monarca estava a receber tratamento para um tipo de cancro não especificado.

O Palácio de Buckingham confirmou que o rei Carlos, de 76 anos, tomou chá em privado com o filho na Clarence House, em Londres, na tarde desta quarta-feira.

Harry, de 40 anos, chegou ao Reino Unido na segunda-feira para participar em vários compromissos públicos. Antes do encontro com o pai, visitou um centro de investigação dedicado ao desenvolvimento de tratamentos para vítimas de explosões.

"Alguns membros da minha família nunca me perdoarão"



Desde que Harry e a sua esposa, Meghan Markle, se mudaram para a Califórnia em 2020 — onde vivem com os dois filhos —, têm sido abertamente críticos da família real britânica e da instituição monárquica, através de entrevistas, documentários e da autobiografia “Spare” (“Na Sombra”, em português).

No livro e noutras intervenções públicas, Harry dirigiu críticas especialmente duras ao rei Carlos e ao irmão mais velho, o príncipe William, herdeiro ao trono, levando a um colapso quase total na sua relação com a família.

Contudo, após perder um processo judicial contra o governo britânico em maio — relacionado com a retirada do direito à segurança oficial —, Harry expressou o desejo de reaproximação.

“Claro que alguns membros da minha família nunca me perdoarão por ter escrito um livro. Claro que nunca me perdoarão por muitas coisas. Mas sabem… eu adoraria reconciliar-me com a minha família… Não vale a pena continuar a lutar. E a vida é preciosa", afirmou Harry à BBC.

"Não sei quanto tempo mais o meu pai terá. Ele não me fala por causa desta questão da segurança, mas seria bom reconciliarmo-nos."