Arma utilizada para matar Charlie Kirk recuperada. Atirador ainda não foi detido

A polícia norte-americana afirmou esta quinta-feira ter encontrado a arma utilizada para matar Charlie Kirk, o aliado de Donald Trump assassinado na quarta-feira durante um evento numa universidade no Utah. O autor do disparo fatal continua a monte. Segundo Robert Bohls, agente especial do FBI responsável pelo caso, o atirador disparou um único tiro a partir do topo de um edifício, de onde "saltou e fugiu do campus para um bairro". Os investigadores encontraram uma espingarda de "alta potência" e ferrolho numa "zona florestal", examinando-a juntamente com impressões de palmas e pegadas na procura por pistas.

"Os nossos investigadores trabalharam nesses bairros, contactando qualquer pessoa que possam com câmaras nas campainhas... E trabalharam aturadamente nessas comunidades a tentar identificar quaisquer pistas", declarou Bohls na conferência de imprensa. O atirador "parece ter idade universitária" e "misturou-se bem" no campus, segundo o comissário de segurança pública de Utah, Beau Mason. O atirador não foi identificado publicamente e, embora os investigadores tenham dito ter "boas imagens de vídeo", não as tornaram públicas por enquanto.

"Esquerda radical" está na origem do assassinato de Charlie Kirk, diz Donald Trump

Kirk, cofundador e presidente do grupo estudantil conservador Turning Point USA, foi declarado morto num hospital local horas depois de ser alvejado. O alegado assassino terá chegado ao campus da Universidade de Utah Valley, em Orem, no estado do Utah, alguns minutos antes do início do evento, e pode ser visto nas imagens das câmaras de segurança a subir as escadas para chegar a um telhado antes de disparar, de acordo com as autoridades. O governador de Utah, Spencer Cox, disse que os eventos de Kirk no campus universitário faziam parte de uma tradição de debate político aberto "fundamental para a formação do nosso país, para os nossos direitos constitucionais mais básicos". "Quando alguém tira a vida de uma pessoa por causa das suas ideias ou dos seus ideais, então essa mesma base constitucional fica ameaçada", disse Cox.