Arma utilizada para matar Charlie Kirk recuperada. Atirador ainda não foi detido

11 set, 2025 - 16:25 • João Pedro Quesado com Reuters
A polícia norte-americana afirmou esta quinta-feira ter encontrado a arma utilizada para matar Charlie Kirk, o aliado de Donald Trump assassinado na quarta-feira durante um evento numa universidade no Utah. O autor do disparo fatal continua a monte.
Segundo Robert Bohls, agente especial do FBI responsável pelo caso, o atirador disparou um único tiro a partir do topo de um edifício, de onde "saltou e fugiu do campus para um bairro". Os investigadores encontraram uma espingarda de "alta potência" e ferrolho numa "zona florestal", examinando-a juntamente com impressões de palmas e pegadas na procura por pistas.
"Os nossos investigadores trabalharam nesses bairros, contactando qualquer pessoa que possam com câmaras nas campainhas... E trabalharam aturadamente nessas comunidades a tentar identificar quaisquer pistas", declarou Bohls na conferência de imprensa.
O atirador "parece ter idade universitária" e "misturou-se bem" no campus, segundo o comissário de segurança pública de Utah, Beau Mason. O atirador não foi identificado publicamente e, embora os investigadores tenham dito ter "boas imagens de vídeo", não as tornaram públicas por enquanto.
Kirk, cofundador e presidente do grupo estudantil conservador Turning Point USA, foi declarado morto num hospital local horas depois de ser alvejado. O alegado assassino terá chegado ao campus da Universidade de Utah Valley, em Orem, no estado do Utah, alguns minutos antes do início do evento, e pode ser visto nas imagens das câmaras de segurança a subir as escadas para chegar a um telhado antes de disparar, de acordo com as autoridades.
O governador de Utah, Spencer Cox, disse que os eventos de Kirk no campus universitário faziam parte de uma tradição de debate político aberto "fundamental para a formação do nosso país, para os nossos direitos constitucionais mais básicos".
"Quando alguém tira a vida de uma pessoa por causa das suas ideias ou dos seus ideais, então essa mesma base constitucional fica ameaçada", disse Cox.
Charlie Kirk, ativista conservador norte-americano(...)
Kirk, de 31 anos, era comentador de rádio e podcasts, defensor do direito à posse de armas, ajudou a aumentar o apoio do Partido Republicano entre os eleitores mais jovens. O ativista conservador estava a responder a uma pergunta da plateia sobre tiroteios em massa quando foi atingido no pescoço.
Donald Trump anunciou esta quinta-feira a atribuição, a título póstumo, da Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta honra civil dos Estados Unidos da América (EUA). O vice-presidente JD Vance cancelou a viagem a Nova Iorque, para as cerimónias em honra das vítimas dos atentados de 11 de setembro de 2001 e, em vez disso, viajará para Utah para visitar a família de Kirk.
Também esta quinta-feira, o líder da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson, disse estar a acelerar uma revisão da segurança dos membros da câmara baixa do Congresso dos Estados Unidos da América (EUA).
A Câmara dos Representantes aprovou, este verão, um programa-piloto para aumentar o financiamento disponível para a segurança dos congressistas e das respetivas famílias. Johnson admitiu que, após o homicídio de Charlie Kirk, recebeu pedidos de melhorias na proteção tanto de Democratas como de Republicanos — antes, eram cerca de 20 os deputados com interesse em utilizar o financiamento extra para segurança.
"Temos que proteger as pessoas que se candidatam a cargos públicos ou ninguém o vai fazer, e isso pesa nos nossos corações e mentes enquanto atravessamos, também, o trauma do que aconteceu ontem", declarou, apontando que "é uma grande preocupação de todos e dos seus esposos e esposas em casa, e as suas famílias e tudo. Há um custo associado a isso".