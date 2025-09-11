Menu
Renascença
Mundo

Arma utilizada para matar Charlie Kirk recuperada. Atirador ainda não foi detido

11 set, 2025 - 16:25 • João Pedro Quesado com Reuters

Kirk foi assassinado com um tiro no pescoço esta quarta-feira. Polícia diz que atirador "parece ter idade universitária" e "misturou-se bem" no campus. Congressistas pedem mais proteção devido à violência política.

Polícia na Universidade de Utah Valley depois do homicídio de Charlie Kirk. Foto: Marielle Scott/EPA
Local do homicídio de Charlie Kirk durante evento na Universidade de Utah Valley. Foto: Marielle Scott/EPA
A polícia norte-americana afirmou esta quinta-feira ter encontrado a arma utilizada para matar Charlie Kirk, o aliado de Donald Trump assassinado na quarta-feira durante um evento numa universidade no Utah. O autor do disparo fatal continua a monte.

Segundo Robert Bohls, agente especial do FBI responsável pelo caso, o atirador disparou um único tiro a partir do topo de um edifício, de onde "saltou e fugiu do campus para um bairro". Os investigadores encontraram uma espingarda de "alta potência" e ferrolho numa "zona florestal", examinando-a juntamente com impressões de palmas e pegadas na procura por pistas.

"Os nossos investigadores trabalharam nesses bairros, contactando qualquer pessoa que possam com câmaras nas campainhas... E trabalharam aturadamente nessas comunidades a tentar identificar quaisquer pistas", declarou Bohls na conferência de imprensa.

O atirador "parece ter idade universitária" e "misturou-se bem" no campus, segundo o comissário de segurança pública de Utah, Beau Mason. O atirador não foi identificado publicamente e, embora os investigadores tenham dito ter "boas imagens de vídeo", não as tornaram públicas por enquanto.

"Esquerda radical" está na origem do assassinato de Charlie Kirk, diz Donald Trump
Kirk, cofundador e presidente do grupo estudantil conservador Turning Point USA, foi declarado morto num hospital local horas depois de ser alvejado. O alegado assassino terá chegado ao campus da Universidade de Utah Valley, em Orem, no estado do Utah, alguns minutos antes do início do evento, e pode ser visto nas imagens das câmaras de segurança a subir as escadas para chegar a um telhado antes de disparar, de acordo com as autoridades.

O governador de Utah, Spencer Cox, disse que os eventos de Kirk no campus universitário faziam parte de uma tradição de debate político aberto "fundamental para a formação do nosso país, para os nossos direitos constitucionais mais básicos".

"Quando alguém tira a vida de uma pessoa por causa das suas ideias ou dos seus ideais, então essa mesma base constitucional fica ameaçada", disse Cox.

Charlie Kirk: o estratega conservador que levou Trump aos jovens

Kirk, de 31 anos, era comentador de rádio e podcasts, defensor do direito à posse de armas, ajudou a aumentar o apoio do Partido Republicano entre os eleitores mais jovens. O ativista conservador estava a responder a uma pergunta da plateia sobre tiroteios em massa quando foi atingido no pescoço.

Donald Trump anunciou esta quinta-feira a atribuição, a título póstumo, da Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta honra civil dos Estados Unidos da América (EUA). O vice-presidente JD Vance cancelou a viagem a Nova Iorque, para as cerimónias em honra das vítimas dos atentados de 11 de setembro de 2001 e, em vez disso, viajará para Utah para visitar a família de Kirk.

Congressistas pedem aumento de dispositivos de segurança

Também esta quinta-feira, o líder da Câmara dos Representantes, o republicano Mike Johnson, disse estar a acelerar uma revisão da segurança dos membros da câmara baixa do Congresso dos Estados Unidos da América (EUA).

A Câmara dos Representantes aprovou, este verão, um programa-piloto para aumentar o financiamento disponível para a segurança dos congressistas e das respetivas famílias. Johnson admitiu que, após o homicídio de Charlie Kirk, recebeu pedidos de melhorias na proteção tanto de Democratas como de Republicanos — antes, eram cerca de 20 os deputados com interesse em utilizar o financiamento extra para segurança.

"Temos que proteger as pessoas que se candidatam a cargos públicos ou ninguém o vai fazer, e isso pesa nos nossos corações e mentes enquanto atravessamos, também, o trauma do que aconteceu ontem", declarou, apontando que "é uma grande preocupação de todos e dos seus esposos e esposas em casa, e as suas famílias e tudo. Há um custo associado a isso".

Saiba Mais
