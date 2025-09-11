Ataque contra líderes em Doha não altera exigências do Hamas para cessar-fogo

Numa declaração transmitida na televisão, o porta-voz do Hamas, Fawzi Barhoum, disse que o ataque visou a delegação de negociação do grupo enquanto esta discutia uma nova proposta de cessar-fogo apresentada pelo primeiro-ministro do Qatar no dia anterior.

Israel tentou eliminar dirigentes políticos do Hamas com um bombardeamento em Doha, na terça-feira, num movimento que responsáveis norte-americanos descreveram como uma escalada unilateral que não serve os interesses de Washington nem de Telavive.

O ataque israelita que teve como alvo líderes do Hamas no Qatar esta semana não alterará as condições impostas pelo grupo palestiniano para o fim da guerra em Gaza, afirmou esta quinta-feira um dirigente da organização.

“No momento do ataque terrorista, a delegação estava a analisar a sua resposta à proposta”, afirmou Barhoum.

O Qatar tem acolhido e mediado as negociações destinadas a alcançar um cessar-fogo no conflito em Gaza.

Barhoum reiterou as principais exigências do Hamas: cessar-fogo total, retirada das forças israelitas de Gaza, troca efetiva de prisioneiros por reféns, ajuda humanitária e reconstrução do enclave.

Por seu lado, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, tem defendido um acordo “tudo ou nada”, que implicaria a libertação imediata de todos os reféns e a rendição do Hamas.

O grupo palestiniano disse ainda que cinco dos seus membros morreram no ataque, entre os quais o filho do chefe exilado em Gaza e principal negociador do movimento, Khalil al-Hayya.

O bombardeamento em Doha foi condenado por várias potências regionais, incluindo a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, bem como pela União Europeia, e ameaça comprometer os esforços de mediação apoiados pelos Estados Unidos para alcançar uma trégua e pôr fim ao conflito que dura há quase dois anos.